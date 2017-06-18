БСБ Банк нашел решение для владельцев зарплатных проектов и физлиц

ЗАО "Белорусско-Швейцарский банк "БСБ Банк" и ОАО «Белорусский народный банк» (БНБ-Банк) заключили соглашение о сотрудничестве по обслуживанию клиентов-физических лиц.

"БСБ Банк" предлагает физлицам, включая владельцев зарплатных проектов и ИП, по упрощенной процедуре перевести счета на обслуживание в БНБ-Банк. При этом они смогут обращаться в БСБ Банк по вопросам выпуска и сопровождения карт, пользоваться офисами и другими сервисами и продуктами БСБ Банка, сообщили в банке .

При переходе клиенты банка получат условия, аналогичные действующим, а также дополнительные услуги и новые сервисы. Так, станут доступны овердрафтное кредитование, оформление кредитных карт с грейс-периодом, бесплатное увеличение уровня карты, расширение сети банкоматов, а также срочные депозиты в рублях и валюте.

Клиентам БСБ Банка выпустят новые платежные карты БНБ-Банка, с помощью которых они смогут снимать средства в банкоматах обоіх банков. Следующим шагом станет объединение банкоматных сетей двух банков. Оформить заявку на перевод зарплатного проекта в БНБ-Банк юрлица и ИП смогут с помощью систем СДБО (клиент-банк или интернет-банк), физлица - SMS.

Напомним, 15 июня Нацбанк Беларуси сообщил об отзыве лицензии у ЗАО «БСБ Банк» за нарушения и недостатки, обнаруженные в результате проверки. С 26 июня все операции с физическими лицами будут прекращены. Белагропромбанк, БПС-Сбербанк и Приорбанк уже заблокировали карточки БСБ Банка. Из-за этого не проходят операции в организациях торговли по терминалам, в банкоматах названных банков и на заправочных станциях.