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БСБ Банк нашел решение для владельцев зарплатных проектов и физлиц
19.06.2017 10:27 — Новости Экономики | БДГ
ЗАО "Белорусско-Швейцарский банк "БСБ Банк" и ОАО «Белорусский народный банк» (БНБ-Банк) заключили соглашение о сотрудничестве по обслуживанию клиентов-физических лиц.
"БСБ Банк" предлагает физлицам, включая владельцев зарплатных проектов и ИП, по упрощенной процедуре перевести счета на обслуживание в БНБ-Банк. При этом они смогут обращаться в БСБ Банк по вопросам выпуска и сопровождения карт, пользоваться офисами и другими сервисами и продуктами БСБ Банка,
При переходе клиенты банка получат условия, аналогичные действующим, а также дополнительные услуги и новые сервисы. Так, станут доступны овердрафтное кредитование, оформление кредитных карт с грейс-периодом, бесплатное увеличение уровня карты, расширение сети банкоматов, а также срочные депозиты в рублях и валюте.
Клиентам БСБ Банка выпустят новые платежные карты БНБ-Банка, с помощью которых они смогут снимать средства в банкоматах обоіх банков. Следующим шагом станет объединение банкоматных сетей двух банков. Оформить заявку на перевод зарплатного проекта в БНБ-Банк юрлица и ИП смогут с помощью систем СДБО (клиент-банк или интернет-банк), физлица - SMS.
Напомним, 15 июня Нацбанк Беларуси сообщил об
БСБ Банк
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ЗАО "Белорусско-Швейцарский банк "БСБ Банк" и ОАО «Белорусский народный банк» (БНБ-Банк) заключили соглашение о сотрудничестве по обслуживанию клиентов-физических...
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