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Евросоюз ввел 5-летнюю пошлину на белорусскую арматуру

19.06.2017 12:44 — Новости Экономики | Tut.by  
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Европейская комиссия все же ввела постоянную 5-летнюю антидемпинговую пошлину на стальную арматуру, изготовленную в Беларуси. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

Решение принято по результатам антидемпингового расследования, которое показало, что металлопродукция из Беларуси продавалась в ЕС «на 58% ниже нормальной рыночной стоимости», говорится в сообщении ЕК. В Евросоюзе надеются, что ввозные пошлины защитят европейских производителей от недобросовестной белорусской конкуренции в ближайшие пять лет.

Антидемпинговое расследование в отношении импорта белорусской арматуры началось в марте 2016 года, а в декабре 2016 года Еврокомиссия ввела временную пошлину размером 12,5%.

Расследование продолжалось еще в течение шести месяцев. После этого было принято решение о постоянно действующей антидемпинговой пошлине.

Единственным производителем строительной арматуры в стране является Белорусский металлургический завод.

На БМЗ отвергают обвинения в демпинге. «БМЗ работает в рыночных условиях и исключительно по правилам рынка. Предприятие не может себе позволить реализацию металлопродукции по ценам, не соответствующим затратам на ее производство», — заявлял в интервью газете «СБ. Беларусь Сегодня» гендиректор БМЗ Анатолий Савенок.

По его мнению, ЕС, начиная антидемпинговое расследование, скорее всего, сосредоточился исключительно на ситуации, сложившейся в 2015 году, когда БМЗ временно увеличил свой экспорт в Польшу и страны Балтии. «Способствовало этому в том числе и закрытие двух заводов (в Латвии и Словакии), — объяснял Савенок. — Образовавшуюся нишу оперативно и заполнил БМЗ, перенаправив часть объемов с менее выгодного на тот момент рынка России».

При этом в 2016 году импорт из Беларуси в Польшу и страны Балтии вновь снизился, практически достигнув прежнего уровня. «Руководствуясь все той же целью получения максимального объема прибыли, БМЗ снова вернулся к поставкам арматуры в Российскую Федерацию, где укрепился курс рубля и образовался спрос в связи с увеличением продаж в дальнее зарубежье российскими производителями», — отмечали на жлобинском заводе.

Антидемпинговое расследование начало после жалобы Европейской ассоциации производителей стали (Eurofer) от имени компаний, на долю которых приходится 25% рынка арматуры в ЕС. В числе таковых — Celsa Huta Ostrowiec, Feralpi Sideruglica и Riva Acier.

В Eurofer заявили, что объем и цены импорта оказали отрицательное влияние на объемы продаж и уровень цен на рынке Евросоюза, что приводит к существенным неблагоприятным последствиям для финансового положения промышленных предприятий ЕС.

Согласно данным официального журнала ЕС, с 2012 по 2015 годы объемы импорта из Беларуси выросли почти в три раза — до 5% рынка ЕС, в то время как цены упали примерно на 25%. В 2015 году объем импорта составил около 180 млн евро.

Собственное производство ЕС за трехлетний период снизилось на 5%.

 
 
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Решение принято по результатам антидемпингового расследования, которое показало, что металлопродукция из Беларуси продавалась в ЕС на 58% ниже рыночной стоимости.

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