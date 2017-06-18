Семашко: от зависимости от российского газа нужно уходить

Несмотря на то, что белорусская АЭС строится российской компанией на российские деньги и будет работать на российском топливе, она поможет снизить зависимость Беларуси от России. По крайней мере, так считают белорусские чиновники.

Как заявил 19 июня заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко на форуме "Атомэкспо" в Москве, сейчас в Беларуси 95% выработки электроэнергии приходится на газ, но от этой зависимости нужно уходить и диверсифицировать источники энергии. После запуска собственной БелАЭС 27-28% выработки будет приходиться на атомную энергию, передает БелТА .

По его словам, то, что и в поставках газа, и при строительстве АЭС главным партнером выступает Россия, не означает зависимость в этом плане от РФ. А кредит на строительство БелАЭС взят в России на выгодных условиях, сказал вице-премьер.

Что касается ядерного топлива, первые поставки которого на БелАЭС запланированы из России, Владимир Семашко подчеркнул, что в перспективе есть возможность закупать его и у других партнеров.

В Москве Беларусь и госкорпорация "Росатом" обсудили совместную работу для запуска первого энергоблока БелАЭС в 2019 году. "Обсуждали, как идет работа, чтобы блоки были введены в эксплуатацию в эти сроки. Мы сошлись, что надо усиливать работу на первом блоке", - сказал Владимир Семашко.

Он отметил, что в ближайшее время на площадке сооружения станции в Островце пройдет заседание штаба, на котором будут обсуждаться ход строительства, сроки поставки оборудования.

Владимир Семашко также рассказал, что многие потенциальные партнеры "Росатома" просят ведущие строительные организации Беларуси ("Гроднопромстрой", "Гомельпромстрой" и другие) принять участие в строительстве станций в других странах.

«Для нас это важно, мы должны уметь зарабатывать и продавать услуги на экспорт. Поэтому если контрактные условия будут устраивать, мы будем принимать участие», - отметил он.

Напомним, что 20 апреля литовский Cейм принял решение ограничить импорт электроэнергии со строящейся в Островце Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) и прочих «небезопасных АЭС третьих стран».