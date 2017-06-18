ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Руководству ФАО понравилась белорусская еда

19.06.2017 13:19 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 19 июн – Sputnik. Глава региональных программ Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Европе и Центральной Азии Раймунд Йеле высоко оценил качество белорусского продовольствия.

Руководству ФАО понравилась белорусская еда
© Pixabay
Советы от врача-диетолога: никаких йогуртов, кроме натуральных

Региональный семинар по вопросам устойчивого будущего проходит в НАН Беларуси 19-20 июня. Он посвящен проблемам устойчивого производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в условиях глобального изменения климата, а также реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Парижского соглашения по изменению климата. Организатор форума – Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО). Мероприятие такого масштаба проходит в Беларуси впервые.

"Мы видим прогресс в различных секторах, в том числе в секторе молочной и мясной промышленности. Кстати, мне уже удалось попробовать белорусскую еду: она очень высокого качества", – сказал Йеле в понедельник журналистам в Минске.

Региональный руководитель ФАО подчеркнул, что один из самых важных аспектов организации – достижение целей устойчивого развития на период до 2030 года, и в этом отношении Беларусь и ФАО готовы сотрудничать и в дальнейшем.

Со своей стороны председатель президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков обратил внимание, что республика за короткий срок решила проблему обеспечения себя продовольствием отечественного производства. Сейчас страна экспортирует около 30% продовольственной продукции и в будущем рассчитывает довести долю экспорта до 50%.

"Мы договорились с ФАО о формировании проекта в области научных исследований, совершенствования качества и рациона питания, безопасности и доступности продовольствия. Возможно, мы также организуем новый семинар по детскому и школьному питанию", – сказал он.

Как ранее сообщал Sputnik, за минувший год экспорт белорусского продовольствия составил 4,2 миллиарда долларов и вырос по сравнению с 2015 годом на 2%. 

За 2011-2015 годы бюджетная поддержка АПК составила 8,3 миллиарда долларов, а валютная выручка за этот же период — 25 миллиардов.

"Выйти из такой нищенской страны и за короткий период времени занять лидирующие позиции по многим факторам в мире – это многого стоит", – заявил глава Минсельхозпрода Беларуси Леонид Заяц на прошедшей недавно в республике международной специализированной выставке "Белагро-2017".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь поделится с ФАО своим опытом решения проблемы продовольственной безопасности и научит основам здорового детского и школьного питания.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Семашко: от зависимости от российского газа нужно уходить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика