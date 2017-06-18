Руководству ФАО понравилась белорусская еда

МИНСК, 19 июн – Sputnik. Глава региональных программ Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Европе и Центральной Азии Раймунд Йеле высоко оценил качество белорусского продовольствия.

Региональный семинар по вопросам устойчивого будущего проходит в НАН Беларуси 19-20 июня. Он посвящен проблемам устойчивого производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в условиях глобального изменения климата, а также реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Парижского соглашения по изменению климата. Организатор форума – Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО). Мероприятие такого масштаба проходит в Беларуси впервые.

"Мы видим прогресс в различных секторах, в том числе в секторе молочной и мясной промышленности. Кстати, мне уже удалось попробовать белорусскую еду: она очень высокого качества", – сказал Йеле в понедельник журналистам в Минске.

Региональный руководитель ФАО подчеркнул, что один из самых важных аспектов организации – достижение целей устойчивого развития на период до 2030 года, и в этом отношении Беларусь и ФАО готовы сотрудничать и в дальнейшем.

Со своей стороны председатель президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков обратил внимание, что республика за короткий срок решила проблему обеспечения себя продовольствием отечественного производства. Сейчас страна экспортирует около 30% продовольственной продукции и в будущем рассчитывает довести долю экспорта до 50%.

"Мы договорились с ФАО о формировании проекта в области научных исследований, совершенствования качества и рациона питания, безопасности и доступности продовольствия. Возможно, мы также организуем новый семинар по детскому и школьному питанию", – сказал он.

Как ранее сообщал Sputnik, за минувший год экспорт белорусского продовольствия составил 4,2 миллиарда долларов и вырос по сравнению с 2015 годом на 2%.

За 2011-2015 годы бюджетная поддержка АПК составила 8,3 миллиарда долларов, а валютная выручка за этот же период — 25 миллиардов.

"Выйти из такой нищенской страны и за короткий период времени занять лидирующие позиции по многим факторам в мире – это многого стоит", – заявил глава Минсельхозпрода Беларуси Леонид Заяц на прошедшей недавно в республике международной специализированной выставке "Белагро-2017".