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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 12-19 июня 2017 года
19.06.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
2017 год не изобиловал резкими ценовыми колебаниями, однако почти всё время направление движения цен не менялось – они медленно снижались. На минувшей неделе, впервые за 5 месяцев,
В 2016 году первый “плюс” в недельной динамике был зафиксирован в конце мая, а через месяц цены начали расти непрерывно.
Существенных ценовых изменений на первичном рынке не произошло. За последние 7 дней средняя цена квартир в новостройках Минска не изменилась и по-прежнему составляет 1124 $/м2.
Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:
С наступлением лета объем предложения уже успел снизиться и немного подрасти. По итогам минувшей недели был зафиксирован довольно ощутимый “минус” – количество выставленных на продажу квартир сократилось на 2%. С тех пор, как в начале апреля наметилась тенденция по сокращению предложения, такой быстрый отток объектов из базы был отмечен впервые.
На 3,1% сократилось предложение 1-комнатных квартир, 2-комнатных стало меньше сразу на 3,5%. Предложение квартир с тремя комнатами за неделю уменьшилось на 1,3%, 4-комнатных стало больше на 4,6%.
Текущий уровень предложения – минимальный за последние 17 недель.
Структура предложения по типам квартир выглядит на 19 июня следующим образом:
Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:
Единственный сегмент с негативной ценовой динамикой - это 1-комнатные квартиры (-0,2%). Рост цен на остальные типы квартир составил +0,1% у 2-комнатных, +0,3% у 3-комнатных и +1,1% у квартир с четырьмя комнатами. Рост цен на 2- и 4-комнатные квартиры прослеживается уже вторую неделю.
Динамика изменения цен предложения квартир в районах Минска на 19 июня выглядит следующим образом:
В 4 районах города был отмечен рост цен на квартиры. Среди них Октябрьский (+0,1%) и тройка “дорогих” районов – Центральный (+0,5%), Советский (+0,4%) и Первомайский (+0,4%). Ещё в четырех районах по итогам минувшей недели зафиксировано снижение цен, темпы которого колебались от -0,1% до -0,8%. В Заводском районе средний уровень цен не изменился.
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 698 $/м2 (+0,1%), Витебск – 534 $/м2 (+0,4%), Гомель – 554 $/м2 (-0,3%), Гродно – 703 $/м2 (+0,3%), Могилев – 574 $/м2 (+0,8%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю снизилась на 0,5% и составляет 2 941 $/м2. Информация подготовлена по данным портала
Киев:
· Средняя цена на вторичном рынке за неделю снизилась на 0,8% и составляет 1433 $/м2.
· Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте увеличилась на 0,3% до 813 $/м2. Источник данных – украинский портал
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала
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За неделю, с 12 по 19 июня 2017 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
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