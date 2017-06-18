Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 12-19 июня 2017 года

2017 год не изобиловал резкими ценовыми колебаниями, однако почти всё время направление движения цен не менялось – они медленно снижались. На минувшей неделе, впервые за 5 месяцев, динамика цен на квартиры в Минске сменила “минус” на “плюс”. Индекс цен вырос на 0,2% до 1139 $/м2.

В 2016 году первый “плюс” в недельной динамике был зафиксирован в конце мая, а через месяц цены начали расти непрерывно.



