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На торгах 19 июня рубль сдал к евро и доллару

19.06.2017 14:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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На Белорусской валютно-фондовой бирже 19 июня состоялись очередные торги валютами.

Доллар вырос на BYN 0,0021 — до 1,8895 рубля.

Евро подорожал на BYN 0,0085 — до 2,115 рубля.

Российский рубль снизился на BYN 0,0075 — до 3,2617 рубля за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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