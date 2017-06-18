На последних белорусско-российско-сербских учениях «Славянское братство-2017» наблюдатели смогли увидеть только «театрализованное представление», а сами учения прошли без международного наблюдения, заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим. Выступая с репликой на конференции Ostrogorski Forum в Минске, дипломат призвал белорусские власти к большей открытости в связи с готовящимися военными учениями «Запад-2017» Беларуси и России.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Свое выступление посол Кизим начал с того, почему Беларуси не стоит недооценивать внешние угрозы.

— К сожалению, гибридные войны готовятся не тогда, когда они начались, а намного раньше. В случае Украины было предательство со стороны высшего генералитета, начиная с того, что последние замминистры обороны были российскими гражданами.

По словам посла, у Киева были большие надежды на поддержку международного сообщества.

— Оборона каждой страны — это, прежде всего, дело самой страны. Надежды на партнеров не оправдались. Мы не получили поддержки, в том числе, и летального оружия. Отжатие Крыма произошло без единого выстрела, потому что мы не были готовы к вооруженной агрессии на пограничных постах, которые захватывались. По уставу любой погранслужбы, солдат должен был стрелять. Выстрела не было. Пользуясь пропагандой славянского братства, мы не смогли стрелять в российских солдат. Надеялись, что наверху договорятся. Не договорились.

Игорь Кизим отметил, что в Украине до начала войны так же, как и сегодня в Беларуси, не считали, что у страны есть внешние военные угрозы.

— Все наши силы были нацелены на наших соседей — нет, не Беларусь, других стран, у которых к Украине были территориальные претензии. Никто в 2013 году не мог предвидеть то, что случилось. Не надо самоуспокаиваться, есть угрозы, которые невозможно увидеть. Самое страшное для нас, и полезное для вас — это то, что все страны сделали вывод, к сожалению, на украинском примере. То, чего мы не смогли сделать, на примере Грузии.

Дипломат объясняет возросшую активность НАТО у белорусских границ агрессивным поведением России.

— Но что интересно, если в Литве и Польше проходят учения НАТО, они четко декларируют свой замысел: не допустить российской агрессии в Сувалкском коридоре (территория Польши и Литвы между Беларусью и Калининградской областью. — прим. TUT.BY). Задекларирован ли замысел учений «Запад-2017»? Нет, сейчас нет.

При этом Кизим признал, что по нормам ОБСЕ объявить об этом Минск должен минимум за месяц до учений, которые должны пройти в сентябре.

— Тем не менее, вчера или позавчера прошли учения «Славянское братство-2017» Беларуси, России и Сербии. Мой военный атташе поехал туда, для них устроили показательный фарс. Им показали театрализованное представление по захвату террористической группы на дамбе. Очень классно сделано. А сами учения прошли в другом месте, куда не пригласили ни одного наблюдателя, военного атташе. Надо демонстрировать бОльшую открытость.

По словам посла Украины, НАТО воспринимает Беларусь «как форпост Российской Федерации, то есть Россию», и поэтому такие опасения вызывают совместные учения.

— Каждый выбирает свою форму защиты своей безопасности. Мы выбрали свою, вы — другую, и мы это уважаем.

При этом Кизим с сожалением отметил, что многие аналитики в Беларуси используют украинский пример в негативном ключе.

— Это подается в таких формах: «Нам не нужен конфликт, как в Украине, нужна стабильность и т. д». У вас будет еще какой-то запас, использовать эту карту здесь. Но не надо делать так, что первое, что я услышал, приехав сюда 2−3 месяца назад, было: с Украины идет все плохое, завозится оружие, ловят каких-то перебежчиков, осуждаются хлопцев, которые были в Украине, по разным причинам, причем — абсолютно надуманным каким-то.

Дипломат подчеркнул, что незаконное пересечение границы — это преступление, и Украина готова сотрудничать с белорусскими властями, чтобы пресекать такие случаи.

Учения «Запад-2017» пройдут в сентябре, в них планируется задействовать около 3000 российских военнослужащих и 280 единиц военной техники. В странах Балтии и Украине опасаются, что по окончании учений российские войска могут остаться в Беларуси. Министр обороны Беларуси Андрей Равков назвал подобные заявления «истерией отдельных «экспертов». Александр Лукашенко также заявил, что учения не несут угрозы, и пригласил на них наблюдателей НАТО.