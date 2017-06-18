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ЕС обвинил белорусскую металлургию в демпинге

19.06.2017 15:23 — Новости Экономики | БДГ  
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Антидемпинговое расследование показало, что белорусская продукция на европейских рынках дешевле конкурентов на 58%. В связи с этим ЕС принял решение наказать белорусскую металлургию санкциями.

Как пишет tut.by, в сообщении Еврокомиссии говорится о том, что орган вводит постоянную антидемпинговую пошлину на стальную арматуру, изготовленную в Беларуси, сроком на пять лет. Такое решение было принято после проведения антидемпингового расследования, показавшего, что белорусская металлопродукция продавалась на европейском рынке по цене на 58% ниже «нормальной рыночной стоимости». Ввозные пошлины призваны защитить европейских производителей от демпинга.

В Беларуси единственным заводом, производящим строительную арматуру, является БМЗ. Там обвинения в демпинге опровергают, отмечая, что завод  работает на рыночных условиях и по правилам рынка. Об этом заявлял в интервью газете «СБ. Беларусь Сегодня» гендиректор БМЗ Анатолий Савенок. Он также отмечал, что расследование касалось периода 2015 года, когда Беларусь серьезно нарастила экспорт в Польшу и страны Балтии, тогда как в 2016 году поставки в эти страны снова упали и были перенаправлены в РФ.

Антидемпинговое расследование, касающееся Беларуси, началось после жалобы Европейской ассоциации производителей стали (Eurofer) от имени компаний, на долю которых приходится четверть рынка арматуры в Евросоюзе. В числе таковых — Celsa Huta Ostrowiec, Feralpi Sideruglica и Riva Acier. В Ассоциации сообщили, что объем и цены импорта оказали отрицательное влияние на объемы продаж и уровень цен на рынке ЕС, что приводит к неблагоприятным последствиям для финансового положения промышленных предприятий ЕС.

Согласно данным официального журнала ЕС, с 2012 по 2015 годы объемы импорта из Беларуси выросли почти в три раза — до 5% рынка ЕС, в то время как цены упали примерно на 25%. В 2015 году объем импорта составил около 180 млн евро.

 
 
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Антидемпинговое расследование показало, что белорусская продукция на европейских рынках дешевле конкурентов на 58%. В связи с этим ЕС принял решение наказать...

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