Семашко: Беларусь не собирается отправлять электроэнергию со своей АЭС на экспорт

Если Европа введет запрет на покупку электроэнергии с Белорусской АЭС, станция не остановится и продолжит работать. Она полностью рассчитана на внутренний рынок, заявил сегодня на выставке Атомэкспо-2017 в Москве заместитель премьер-министра Владимир Семашко.

Напомним, Литва, которая активно выступает против строительства АЭС в Островце, призвала соседние государства не покупать электроэнергию в Островце.

— Когда я слышу позицию некоторых наших соседей, в частности, литовцев, что они собираются заблокировать поставку электроэнергии с БелАЭС на экспорт в Европу, у меня это вызывает улыбку, — прокомментировал это решение Владимир Семашко.

По его словам, решение о строительстве АЭС принималось на волне роста промышленного производства в стране. Дополнительная электроэнергия нужна была для того, чтобы избавить энергосистему страны от критической газовой зависимости и для удешевления себестоимости производства. Поэтому ресурс станции рассчитан на внутренний рынок.

— У нас за последние 15 лет на 8,2% выросло промышленное производство, на 3,4% — производительность в сельском хозяйстве. И вместе с этим резко возросло потребление электроэнергии, — сказал вице-премьер. — Сейчас мы выходим из рецессии в экономике и рассчитываем, что вернемся к прежним темпам роста. Поэтому АЭС будет работать у нас во внутренней энергосистеме.

При этом Беларусь не отказывается от поставок возможных излишков на Запад. В частности, Владимир Семашко предложил Польше и другим соседям, в случае заинтересованности, построить на границе ставку постоянного тока. Через нее электроэнергия будет идти на экспорт.

— Мы заинтересованы в сотрудничестве. Но не надо перевирать, что если у нас кто-то не будет покупать электроэнергию, то БелАЭС остановится. Это не так, — заверил Владимир Семашко.

Белорусская АЭС возводится рядом с Островцом, в 50 километрах от Вильнюса. Кредит для строительства выделила Россия. Станция будет состоять из двух энергоблоков суммарной электрической мощностью до 2400 МВт. Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й.