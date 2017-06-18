Семашко: Китайцы вернулись в Светлогорск менять забракованный кабель

Китайские подрядные организации заменят забракованную кабельную продукцию на новом заводе по производству сульфатной беленой целлюлозы на базе Светлогорского целлюлозно-картонного комбината (ЦKK). Об этом сегодня сообщил корреспонденту TUT.BY вице-премьер Владимир Семашко в кулуарах выставки «Атомэкспо-2017» в Москве.



Фото: официальный сайт организации

«Меняется кабель. Я был там в субботу, китайская сторона меняет кабель. Все работы проводятся за их счет, потому что это был их брак», — сказал Семашко. Он не уточнил, какая часть кабельной продукции будет заменена и на какую сумму.

Еще один информированный собеседник уточнил, что «китайцы приступили к первым работам по демонтажу плохого кабеля». «И это серьезное движение вперед спустя нескольких лет противостояния . Китайские партнеры признали свою ошибку и начали менять кабель», — отметил источник.

Другой информированный собеседник сообщил, что китайские рабочие вернулись в Светлогорск «2−3 недели назад». «Это процесс небыстрый, персонал еще возвращается, там предстоит выполнить большой объем работ. Есть сомнения, что завод будет запущен не только в этом году, но и следующем», — добавил он. По его словам, есть вопросы и по утилизации твердобытовых отходов, функционировании котельной и другим моментам.

По мнению ряда надзорных госструктур, кабель, который проложил китайский генподрядчик САМСЕ, не соответствует требованиям безопасности для химических производств. Однако несмотря на то, что не было одобрения Госстандарта на его монтаж, строительные работы велись .

Завод по производству сульфатной беленой целлюлозы строится на базе ОАО «Светлогорский ЦКК». Проект реализуется по белорусско-китайскому инвестиционному договору общей стоимостью более 850 млн долларов. Генподрядчиком выступает китайская корпорация САМСЕ. Для реализации проекта Беларусь в 2012 году привлекла кредит Эксимбанка Китая в размере 654,16 млн долларов. Новый завод планировали запустить еще в конце 2015 года. Однако теперь дедлайн иной — 1 ноября 2017 года.