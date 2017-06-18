Макей призвал ЕС продолжить диалог и сотрудничество с Минском

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей призвал Брюссель и европейские столицы продолжить линию на диалог и сотрудничество с Минском в двустороннем и многостороннем форматах. Министр принял участие в восьмой ежегодной встрече глав внешнеполитических ведомств стран-членов Европейского союза и стран-участниц инициативы ЕС «Восточное партнерство», сообщает пресс-служба ведомства.



Фото: пресс-служба МИД Беларуси

Выступая на пленарном заседании министерской встречи, Макей привел факты, подтверждающие результативность политики взаимодействия между Беларусью и Евросоюзом.

«Министр с сожалением констатировал факты вывода проблем в двусторонних отношениях с некоторыми странами-членами ЕС на многосторонние площадки. В этом контексте упомянул вопрос строительства Белорусской АЭС, факты отказа в присоединении Беларуси к некоторым конвенциям Совета Европы. Отметил контрпродуктивность использования принципа солидарности в Евросоюзе для оказания давления на третьи страны», — сказано в сообщении.

Макей обратил внимание участников мероприятия на идею Беларуси о запуске нового глобального миротворческого процесса в целях согласования взаимоприемлемых условий сосуществования государств при надлежащем учете интересов малых и средних стран, а также подчеркнул важность восстановления доверия между государствами. Глава МИД Беларуси выступает за развитие взаимодействия между евразийской и европейской интеграционными платформами, а также за сохранение и развитие «Восточного партнерства».

Владимир Макей поучаствовал в отдельной встрече глав делегаций стран-участников «Восточного партнерства» с вице-председателем Европейской комиссии Федерикой Могерини и Европейским комиссаром по Европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом, а также провел также ряд рабочих встреч с руководством европейских структур и министерств иностранных дел стран-членов ЕС и стран-участниц «Восточного партнерства».