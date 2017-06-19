ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Корпус для второго реактора БелАЭС будет доставлен в августе

19.06.2017 22:04 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Корпус реактора для второго энергоблока доставят на строительную площадку под Островцом в августе, блок будет введен в эксплуатацию в середине 2020 года.

На первом энергоблоке работы будут ускорены, и его планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года.

Информацию об этом сообщил на форуме «Атомэкспо» в Москве гендиректор государственного предприятия «Белорусская АЭС» Михаил Филимонов. По его словам, корпус реактора на первом энергоблоке уже смонтирован.

Филимонов отметил, что на объекте уже освоено более 2,5 млрд долларов.

Напомним, строительство Белорусской АЭС реализуется за счет кредита РФ на 10 млрд долларов, для ее строительства выбран проект АЭС-2006 – типовой российский проект атомной станции нового поколения с использованием водо-водяного энергетического реактора ВВЭР-1200.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Корпус реактора для второго энергоблока доставят на строительную площадку под Островцом в августе, блок будет введен в эксплуатацию в середине 2020 года.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Россельхознадзор: В Беларуси приостановлена работа 10 предприятий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика