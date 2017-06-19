Корпус для второго реактора БелАЭС будет доставлен в августе

Корпус реактора для второго энергоблока доставят на строительную площадку под Островцом в августе, блок будет введен в эксплуатацию в середине 2020 года.

На первом энергоблоке работы будут ускорены, и его планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года.

Информацию об этом сообщил на форуме «Атомэкспо» в Москве гендиректор государственного предприятия «Белорусская АЭС» Михаил Филимонов. По его словам, корпус реактора на первом энергоблоке уже смонтирован.

Филимонов отметил, что на объекте уже освоено более 2,5 млрд долларов.

Напомним, строительство Белорусской АЭС реализуется за счет кредита РФ на 10 млрд долларов, для ее строительства выбран проект АЭС-2006 – типовой российский проект атомной станции нового поколения с использованием водо-водяного энергетического реактора ВВЭР-1200.