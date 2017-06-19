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Россельхознадзор: В Беларуси приостановлена работа 10 предприятий

19.06.2017 21:38 — Новости Экономики | БДГ  
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Россельхознадзор сообщает о приостановке работы десяти белорусских предприятий при поставках мяса в Россию.

Ветслужба запретила поставки говядины и говяжьих субпродуктов с нескольких предприятий Минской области по причине нарушения требований Евразийского экономического союза и РФ.

Ветеринарная и санитарная службы Минской области провели проверки и обнаружили, что продукция, предназначенная для российских компаний, отгружалась с нарушениями условий производства и реализации.   

На основании результатов проверок была  приостановлена работа 10 предприятий и цехов: ОАО "АгроснабкомплектПлюс", ЗАО "Мясной замок-Экопром", убойный цех Смолевичского РайПО, убойный цех Молодечненского РайПО, колбасный цех предприятия "Першаи-2014", ОАО "Занарочанский", колбасный цех Несвижского РайПО, скотоубойный пункт Столбцовского РайПО, убойный цех Червенского РайПО, цех мясных полуфабрикатов ИООО "МартИнкоФуд".

В конце мая Россельхознадзор заявил о продолжающемся выявлении случаев поступления в Россию из Беларуси животноводческой продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза и РФ, которые приобрели систематический характер.

Напомним, за время работы в Беларуси в мае представители Россельхознадзора посетили 13 предприятий по переработке молока, мяса и рыбы. Минсельхозпрод сообщал о том, что подготовил ответы на замечания Россельхознадзора еще по результатам предыдущей проверки белорусских предприятий российскими специалистами. В апреле этого года инспекция ряда белорусских предприятий длилась 9 дней, результатом ее оказалось снятие ранее установленных ограничений на поставки продукции двух компаний.

Однако по ряду проверенных предприятий у Россельхознадзора возникли вопросы и замечания.

 
 
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Россельхознадзор сообщает о приостановке работы десяти белорусских предприятий при поставках мяса в Россию.

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