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Россельхознадзор: В Беларуси приостановлена работа 10 предприятий
19.06.2017 21:38 — Новости Экономики | БДГ
Россельхознадзор сообщает о приостановке работы десяти белорусских предприятий при поставках мяса в Россию.
Ветслужба запретила поставки говядины и говяжьих субпродуктов с нескольких предприятий Минской области по причине нарушения требований Евразийского экономического союза и РФ.
Ветеринарная и санитарная службы Минской области провели проверки и обнаружили, что продукция, предназначенная для российских компаний, отгружалась с нарушениями условий производства и реализации.
На основании результатов проверок была приостановлена работа 10 предприятий и цехов: ОАО "АгроснабкомплектПлюс", ЗАО "Мясной замок-Экопром", убойный цех Смолевичского РайПО, убойный цех Молодечненского РайПО, колбасный цех предприятия "Першаи-2014", ОАО "Занарочанский", колбасный цех Несвижского РайПО, скотоубойный пункт Столбцовского РайПО, убойный цех Червенского РайПО, цех мясных полуфабрикатов ИООО "МартИнкоФуд".
В конце мая Россельхознадзор
Напомним, за время работы в Беларуси в мае представители Россельхознадзора посетили 13 предприятий по переработке молока, мяса и рыбы. Минсельхозпрод сообщал о том, что
Однако по ряду проверенных предприятий у Россельхознадзора возникли вопросы и замечания.
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Россельхознадзор сообщает о приостановке работы десяти белорусских предприятий при поставках мяса в Россию.
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