МИНСК, 19 июн – Sputnik. Деятельность десяти предприятий по производству продуктов питания приостановлена в Минской области, сообщил в понедельник Россельхознадзор.



© Sputnik/ Виктор Толочко Данкверт предложил уничтожать продукцию, идущую из РБ без документов

Российское ведомство с 6 февраля текущего года временно ограничило поставки в РФ говядины и субпродуктов некоторых заводов Минской области. Данные меры были введены из-за нарушений требований ЕАЭС и сомнений в белорусском происхождении продукции, которая отгружалась в Россию.

"Ветеринарной и санитарной службами Минской области Беларуси проведены проверки предприятий Минской области, в ходе которых выявлены нарушения условий производства и реализации продукции. В этой связи до устранения выявленных нарушений приостановлена деятельность 10 предприятий", – говорится в сообщении Россельхознадзора.

Так, приостановлена деятельность:

ОАО "АгроснабкомплектПлюс"

ЗАО "Мясной замок-Экопром"

убойного цеха Смолевичского РайПО

убойного цеха Молодечненского РайПО\

колбасного цеха КСУП "Першаи-2014"

ОАО "Занарочанский"

колбасного цеха Несвижского РайПО

скотоубойного пункта Столбцовского РайПО

убойного цеха Червенского РайПО

цеха мясных полуфабрикатов ИООО "МартИнкоФуд"