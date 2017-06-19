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Временно закрыты 10 "мясных" предприятий Минской области

19.06.2017 20:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 июн – Sputnik. Деятельность десяти предприятий по производству продуктов питания приостановлена в Минской области, сообщил в понедельник Россельхознадзор.

Временно закрыты 10 "мясных" предприятий Минской области
© Sputnik/ Виктор Толочко
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Российское ведомство с 6 февраля текущего года временно ограничило поставки в РФ говядины и субпродуктов некоторых заводов Минской области. Данные меры были введены из-за нарушений требований ЕАЭС и сомнений в белорусском происхождении продукции, которая отгружалась в Россию.

"Ветеринарной и санитарной службами Минской области Беларуси проведены проверки предприятий Минской области, в ходе которых выявлены нарушения условий производства и реализации продукции. В этой связи до устранения выявленных нарушений приостановлена деятельность 10 предприятий", – говорится в сообщении Россельхознадзора.

Так, приостановлена деятельность:

  • ОАО "АгроснабкомплектПлюс"
  • ЗАО "Мясной замок-Экопром"
  • убойного цеха Смолевичского РайПО
  • убойного цеха Молодечненского РайПО\
  • колбасного цеха КСУП "Першаи-2014"
  • ОАО "Занарочанский"
  • колбасного цеха Несвижского РайПО
  • скотоубойного пункта Столбцовского РайПО
  • убойного цеха Червенского РайПО
  • цеха мясных полуфабрикатов ИООО "МартИнкоФуд"
 
Теги: Минск
 
 
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Производства закрыли из-за нарушений условий изготовления и реализации продукции.

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