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Временно закрыты 10 "мясных" предприятий Минской области
19.06.2017 20:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 июн – Sputnik. Деятельность десяти предприятий по производству продуктов питания приостановлена в Минской области, сообщил в понедельник Россельхознадзор.
© Sputnik/ Виктор Толочко
Российское ведомство с 6 февраля текущего года временно ограничило поставки в РФ говядины и субпродуктов некоторых заводов Минской области. Данные меры были введены из-за нарушений требований ЕАЭС и сомнений в белорусском происхождении продукции, которая отгружалась в Россию.
"Ветеринарной и санитарной службами Минской области Беларуси проведены проверки предприятий Минской области, в ходе которых выявлены нарушения условий производства и реализации продукции. В этой связи до устранения выявленных нарушений приостановлена деятельность 10 предприятий", – говорится в сообщении Россельхознадзора.
Так, приостановлена деятельность:
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Производства закрыли из-за нарушений условий изготовления и реализации продукции.
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