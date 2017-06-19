Очень нужны деньги: Беларусь снова вынуждена занимать

Беларусь размещает евробонды впервые за почти семь лет, общий объем нового заимствования может достичь 1 млрд долларов. Экономисты говорят, что официальному Минску очень нужны деньги и уже не так важно, под какие проценты.

Запускаем евробонды

Минфин Беларуси сообщил о начале road show в США и Европе в рамках подготовки размещения двух траншей долларовых евробондов. В рамках road show планируется проведение акций и встреч с возможными инвесторами.

Рассматривается возможность разместить два транша долларовых евробондов: на 5 и на 10 лет, организаторами размещения выступают Citi, Raiffeisen Bank International AG и Банк развития Беларуси.

Общий объем заимствования может достигнуть 1 млрд долларов.

Справка БДГ

В последний раз Беларусь привлекла $800 млн от размещения выпуска евробондов в январе 2011 года сроком на 7 лет. Проценты будут выплачиваться на полугодовой основе 26 января и 26 июля каждого года по ставке 8,95% годовых.

Летом 2015 года Беларусь выплатила последний транш и погасила дебютный выпуск еврооблигаций на $1 млрд, размещенный в 2010 году.

Куда пойдут деньги?

Беларусь перезанимает, чтобы отдать старые долги. А, именно, если все получится, привлеченные средства будут в первую очередь использованы для погашения первого выпуска еврооблигаций. Того самого, размещенного в 2011 году.

До необходимости его погашения осталось около полугода — до 26 января 2018 года. Заместитель министра финансов Беларуси Максим Ермолович 14 июня анонсировал выполнение обязательств.

«У нас есть источник для этого погашения в виде остатков средств бюджета на счетах правительства в Национальном банке, чтобы не снижать золотовалютные резервы, будем проводить мероприятия по привлечению этих средств с международного рынка капитала. Пока надо пройти все стадии подготовительной работы, чтобы понять, в какой форме это привлечение будет происходить», — сказал Ермолович.

Он пообещал то, что в 2018 году Беларусь рассчитается по долгам, как делала это «последние как минимум десять лет».

Пока что госдолг страны Минфин оценивает как «управляемый и обслуживаемый», но дальнейший его рост «нежелателен и может создать серьезные проблемы». По данным ведомства, на обслуживание долгов Беларусь потратила в 2016 году 10% бюджета (более 7 млрд рублей).

15 рисков для инвесторов

В проспекте еврооблигаций Беларусь предупредила западных инвесторов о возможных рисках в стране. При этом их число значительно выросло, и значительную часть среди них занимают риски, связанные с Россией.

В число рисков вошли уязвимость Беларуси перед коррупцией и внешними шоками, неустойчивость рубля, сложные отношения с ЕС и США, влияние конфликта в Украине.

Несколько рисков связаны с Россией. Так, ухудшение отношений с Россией может негативно повлиять на поставки топлива и энергоресурсов и российские инвестиции в Беларусь. Также отмечено, что санкции ЕС и США против российских и украинских лиц и компаний могут не позволить Минску торговать с некоторыми российскими контрагентами, что может негативно повлиять на торговлю и экономику страны.

С другой стороны Беларусь целенаправленно работает над сближением с странами Запада, « отношения с ЕС улучшаются », ускорились переговоры по вступлению в ВТО. Также Минск согласился пустить в капитал своих компаний Китай, который стал крупнейшим кредитором Беларуси после России.

Евробонды: очень нужны деньги

«Проценты по евробондам будут начисляться с учетом риска. Но в целом, еврооблигации — это высокие проценты, поэтому белорусские власти не очень торопились их выпускать», — пояснил БДГ причину выпуска евробондов экономист Леонид Злотников.

Но сейчас, добавил эксперт, ситуация, когда нужно отдавать долги и «черт с ним, что будет завтра, главное не объявить технический дефолт».

Злотников напомнил, что в январе Беларуси нужно отдать 800 млн долларов, а денег на это нет, нужно также возвращать кредиты России, остаются также те займы, которые предприятия получали под гарантии государства.

«Доходность евробондов будет, скорее всего, 8-9%. Это покажет рынок. Но это точно будет выше, чем кредит МВФ или Евразийский банк реконструкции и развития, по крайней мере в 1,5-2 раза», — заключил эксперт.

Справка БДГ

Еврооблигации — международные долговые обязательства, выпускаемые заемщиками (международными организациями, правительствами, местными органами власти, крупными корпорациями, заинтересованными в получении денежных средств на длительный срок — от 1 года до 40 лет при получении долгосрочного займа на европейском финансовом рынке в какой-либо евровалюте.

Минфин России также приступил к размещению еврооблигаций. Планируется, что общий объем сделки составит $3 млрд. Таким образом, Россия уже собрала книгу заявок на весь предполагаемый объем.

Но курс рубля к доллару и евро сегодня днем снижался на фоне неуверенной динамики рынка нефти. Давление на российскую валюту оказало и размещение еврооблигаций.