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БСБ Банк уже раздал гражданам 15 миллионов долларов

20.06.2017 11:44 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 июн — Sputnik. ЗАО "БСБ Банк", который с 26 июня по решению Нацбанка лишается лицензии на операции с физлицами, уже выдал держателям пластиковых карт и владельцам счетов около 15 миллионов долларов, сообщили Sputnik в банке.

БСБ Банк уже раздал гражданам 15 миллионов долларов
© Sputnik / Александр Шурмелев
БНБ-Банк займется обслуживанием физлиц – клиентов БСБ Банка

В соответствии с решением Национального банка Беларуси с 26 июня БСБ Банк не будет осуществлять деятельность по вкладным операциям, а также по операциям с платежными карточками физлиц. После этой даты клиенты не смогут снять и пополнить денежными средствами свои текущие счета и карт-счета, станут недоступны и расчеты по платежным картам банка.

"С момента, когда Нацбанк обнародовал информацию о решении отзыва лицензии на операции с физлицами, банком выдано клиентам — держателям пластиковых карт и владельцам счетов — порядка 15 миллионов долларов в эквиваленте", — проинформировали в банке.

Там подчеркнули, что нет никаких угроз для вкладчиков банка: те, кто не успел закрыть счета до 26 июня, смогут сделать это позднее через Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов и Банк Москва-Минск, который определен банком-агентом по процедуре возврата вкладов.

Кроме того, в банке напомнили, что БСБ Банк подписал соглашение с Белорусским народным банком об обслуживании пластиковых карт и зарплатных проектов.

В банке также отметили, что пока не вполне понимают причины, по которым Нацбанк принял решение об отзыве лицензии на операции с физлицами. Там подчеркнули, что у БСБ Банка нет никаких невыполненных предписаний регулятора.

Кроме того, там обратили внимание, что средства БСБ Банка в инструментах Нацбанка существенно превышают весь объем средств вкладчиков, которые на 1 июня оценивались почти в 21 миллион долларов. При этом средства банка в Нацбанке на эту же дату составляли 29,5 миллионов долларов.

В данной связи в банке подчеркнули, что рассчитывают вернуть лицензию на обслуживание физлиц.

 
Теги: Минск
 
 
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В банке надеются вернуть лицензию на операции с физлицами и подчеркивают, что никаких угроз для вкладчиков нет.

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