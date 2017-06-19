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Всемирный банк выделит Беларуси кредит в 60 млн долларов на развитие малого и среднего бизнеса
20.06.2017 14:14 — Новости Экономики | Tut.by
Всемирный банк планирует выделить Беларуси $ 60 млн кредитных ресурсов на развитие малого и среднего предпринимательства. Об этом сегодня сообщил журналистам глава представительства Всемирного банка в Беларуси Ян Чул Ким, который принял участие в церемонии открытия второго участка реконструкции автодороги М6.
«За 4 последних года в рамках нашей страновой стратегии с Беларусью мы довели объем кредитных ресурсов, выделенных стране, с $ 375 млн до $ 973 млн в настоящий момент. После летнего периода в течение 2-3 месяцев планируем выделить еще $ 60 млн кредитных ресурсов на развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь», — сказал Ян Чул Ким.
Что касается
Относительно реконструкции автотрассы М6 глава представительства Всемирного банка выразил мнение, что этот транспортный коридор международного значения останется не просто коридором для быстрого передвижения и перевозки грузов, а создаст условия для привлечения сюда людей, инвесторов, чему способствует также появление в Беларуси возможности безвизового въезда на срок до 5 дней.
Во время второго этапа предстоит выполнить реконструкцию на 67-километровом участке трассы М6 Минск — Гродно — граница с Республикой Польша с 130,4 км по 197,7 км. Планово ведутся работы по первому этапу, во время которого одновременно реконструируются участки автодороги со стороны Минска и Щучина. Нормативный срок завершения реконструкции дороги в целом — 2019 год, однако завершить работы на всем протяжении магистрали планируют уже в 2018 году. Трасса длиной 272 км будет соответствовать европейским стандартам.
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"За 4 последних года в рамках нашей страновой стратегии с Беларусью мы довели объем кредитных ресурсов, выделенных стране, с $ 375 млн до $ 973 млн в настоящий момент", -...
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