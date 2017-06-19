ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Всемирный банк выделит Беларуси кредит в 60 млн долларов на развитие малого и среднего бизнеса

20.06.2017 14:14 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Всемирный банк планирует выделить Беларуси $ 60 млн кредитных ресурсов на развитие малого и среднего предпринимательства. Об этом сегодня сообщил журналистам глава представительства Всемирного банка в Беларуси Ян Чул Ким, который принял участие в церемонии открытия второго участка реконструкции автодороги М6.

«За 4 последних года в рамках нашей страновой стратегии с Беларусью мы довели объем кредитных ресурсов, выделенных стране, с $ 375 млн до $ 973 млн в настоящий момент. После летнего периода в течение 2-3 месяцев планируем выделить еще $ 60 млн кредитных ресурсов на развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь», — сказал Ян Чул Ким.

Что касается реконструкции автодороги М6, то это самый крупный в плане объема финансирования проект Всемирного банка в Беларуси, отметил он ($ 250 млн. — Прим. БЕЛТА). «Сейчас в Беларуси с участием Всемирного банка реализуется 9 крупных проектов в разных сферах. Кроме дорожного строительства финансируем проекты по энергоэффективности, строительству мусоросортировочного завода, в образовании и здравоохранении. Почти в каждом достигнута экономия денежных средств. Результаты очень впечатляющие», — подчеркнул Ян Чул Ким.

Относительно реконструкции автотрассы М6 глава представительства Всемирного банка выразил мнение, что этот транспортный коридор международного значения останется не просто коридором для быстрого передвижения и перевозки грузов, а создаст условия для привлечения сюда людей, инвесторов, чему способствует также появление в Беларуси возможности безвизового въезда на срок до 5 дней.

Во время второго этапа предстоит выполнить реконструкцию на 67-километровом участке трассы М6 Минск — Гродно — граница с Республикой Польша с 130,4 км по 197,7 км. Планово ведутся работы по первому этапу, во время которого одновременно реконструируются участки автодороги со стороны Минска и Щучина. Нормативный срок завершения реконструкции дороги в целом — 2019 год, однако завершить работы на всем протяжении магистрали планируют уже в 2018 году. Трасса длиной 272 км будет соответствовать европейским стандартам.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"За 4 последних года в рамках нашей страновой стратегии с Беларусью мы довели объем кредитных ресурсов, выделенных стране, с $ 375 млн до $ 973 млн в настоящий момент", -...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
БСБ Банк уже раздал гражданам 15 миллионов долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика