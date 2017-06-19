В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Смартфон научили управлять отопительными батареями Компания Данфосс представила на российском рынке программируемый радиаторный терморегулятор нового поколения DanfossEco с электронным контроллером и возможностью...

Компания Данфосс представила на российском рынке программируемый радиаторный терморегулятор нового поколения DanfossEco с электронным контроллером и возможностью управления со смартфона. Новинка предназначена для отопительных батарей любого типа. По утверждению представителей компании, терморегулятор способен почти вдвое снизить потребление тепла в городской квартире или частном доме. В этом устройстве мы впервые реализовали возможность настройки температурных режимов отопительных приборов через смартфон. Специальное мобильное приложение DanfossEcoApp, доступное для бесплатного скачивания в GooglePlay и AppStore, позволяет легко управлять отоплением с помощью Bluetooth и включает комплекс интеллектуальных функций, дающих полный контроль каждого радиатора. В комплексе все это позволяет реализовать концепцию умной системы отопления на базе любой городской квартиры или частного дома, рассказывает Алексей Епишин, руководитель направления термостатического оборудования компании Данфосс.Как объясняет специалист, регулирование интенсивности нагрева батарей есть простейший способ экономии тепла, а значит, и денег, особенно в современных жилых домах с поквартирным учетом тепла. Например, температуру можно снижать в периоды, когда никого нет дома, или ночью. Да и в остальное время, как известно, топят во многих городах гораздо интенсивнее, чем это необходимо. В результате лишнее тепло расходуется впустую и рассеивается на улицу через открытые форточки, а резкое снижение влажности воздуха в квартирах приводит к многочисленным заболеваниям у детей и взрослых и к увяданию комнатных растений. Использование интеллектуального устройства позволяет избежать вреда здоровью и до 46 проценттов снизить размер платежей за отопление.Программируемые терморегуляторы дают возможность настраивать работу домашнего отопления прямо со смартфона, в соответствии с ежедневным расписанием, для каждой комнаты отдельно. Стандартная программа предусматривает три разных температурных режима в течение суток и индивидуальные настройки для выходных и будних дней. Есть также возможность ручной настройки с помощью поворотной рукоятки, как у обычного терморегулятора. Текущие установки отображаются на жидкокристаллическом дисплее с подсветкой.Одной из новых, продвинутых опций является достижение заданной температуры воздуха в комнате к определенному времени. Интеллектуальный алгоритм рассчитывает время включения батареи, исходя из площади и особенностей конкретного помещения. При любых переменах, от смены времен года до перестановки мебели, умное устройство подстраивается к изменениям. Во время проветривания, когда температура воздуха в комнате резко падает, включается функция определения открытого окна.Радиатор отключается на 30 минут, а затем термостат возвращается к рабочему режиму. Это позволяет не тратить лишнее тепло на обогрев улицы. Точность регулирования обеспечивают нескольких встроенных датчиков, которые ежеминутно измеряют температуру в помещении. Непрерывный контроль нагрева отопительного прибора позволяет поддерживать температурный режим в комнате в диапазоне от 6 до 28 градусов.www.danfoss.ru