В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так СВЕЗА вышла на рынок Латинской Америки В мае 2017 года группа СВЕЗА стала первой российской компанией, которая приняла участие в выставке ExpoConstruction & ExpoDesign в Боготе, Колумбия. Выставка собрала...

В мае 2017 года группа СВЕЗА стала первой российской компанией, которая приняла участие в выставке ExpoConstruction & ExpoDesign в Боготе, Колумбия. Выставка собрала представителей крупнейших строительных компаний, архитекторов и дизайнеров со всей Латинской Америки. Стенд СВЕЗА располагался в основном павильоне выставки, рядом со стендами лидеров строительной отрасли, а это компании PERI и DOKA. Акцент в экспозиции был сделан на специальном продукте для опалубки, фанере SVEZA Deck 350. Мы гордимся тем, что СВЕЗА впервые принимает участие в событии подобного масштаба в Латинской Америке. И тем более приятно встретить здесь наших клиентов, производителей опалубочных систем, которые демонстрируют фанеру SVEZA, комментирует Наталья Курочкина, менеджер по маркетинговым коммуникациям. Надеемся, что строители в Латинской Америке по достоинству оценят стопроцентно березовую фанеру SVEZA, которая обладает лучшими свойствами по сравнению с фанерой из других пород древесины, традиционных для этого региона.www.sveza.ru