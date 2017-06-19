Чем палатки «едкой» расцветки не угодили чиновникам?

Сезонная торговля овощами и фруктами в палатках на улицах Минска должна исчезнуть. Синтетическая ткань едкой для глаз расцветки находится за пределами городской эстетики. А низкие санитарные нормы и «необоснованно» завышенные цены – пережитки конца прошлого столетия.

Именно эта риторика лежит в основе последней инициативы Мингорисполкома по фактическому запрету еще одной формы мелкорозничной торговли. В начале «нулевых» городские власти уже изжили с улиц столицы киоски, которые к тому времени были хорошим источником первичного накопления капитала в развивающейся экономике. Обоснование для таких действий практически ничем не отличалось от сегодняшнего дня: несовременно, некрасиво, нечестно.

Но почему чиновники определяют, что должно «отмирать» в экономике? Если на улицах стоят палатки с овощами и фруктами, значит есть спрос. Не только на сам товар, но и на его доступность: зачем тратить время в очереди в магазине, чтобы купить два яблока? За это иногда приходится платить чуть более высокую цену, но выбор делает потребитель самостоятельно. И если минчане перестанут делать выбор в пользу покупки товаров в палатках, то, без сомнений, такая форма торговли, на фоне убытков, «устареет» самостоятельно.

Можно принять позицию городских властей в части слабого соблюдения санитарных стандартов и эстетики вида палаточной торговли, но для этого нужны факты. Например, сколько человек пострадало от низкого качества продуктов, купленных в палатка? Или насколько местные жители недовольны наличием яркого тента рядом со своим домом? Но, кажется, в Беларуси чиновники не привыкли убеждать граждан в правоте своей позиции, только – ставить перед фактом. Именно поэтому часто даже неплохая инициатива со стороны государства сталкивается со шквалом общественной критики.

Хотя сама проблема намного шире. Несмотря на начавшуюся активизацию диалога властей с бизнесом и подготовку ряда официальных документов, направленных на улучшение делового климата, белорусские предприниматели (в особенности малый и средний бизнес) остаются в нашей стране в статусе гостей. Можно пояснить эту позицию на нашем примере. Так, палатки с овощами и фруктами в Минке, по словам городских властей, были легализованы в тот период, когда отмечались проблемы с поставкой соответствующей продукции в магазины (заместитель председателя Мингорисполкома Андрей Доморацкий во время прямой линии честно признался: «Бизнесмены оказались более маневренными и смогли насытить рынок товаром, предлагая его в такой форме»). Но как только проблема перестала быть актуальной, инициативных белорусов «попросили».

Такие же параллели можно провести и на макроуровне: кризис пошатнул стабильность используемой в стране экономической модели и власти вспомнили об отечественном бизнесе. Сегодня мы видим, что как на уровне Администрации президента, так и в министерствах и ведомствах, ведется активная работа по устранению различных барьеров в работе частных предприятий. Но не останутся ли предприниматели за бортом, если все вернется на круги своя – образно говоря: нефть по $100, российский рубль по 30 рублей за $1?

Когда предприниматель не чувствует себя собственником на родной земле, тогда он не склонен к долгосрочной стратегии развития. Поэтому появляются такие термины в отношении бизнесменов как «урвать», «захапать», «нажиться», а в цене товара обнаруживается наценка в десятки и сотни процентов. Ведь в любой момент твой бизнес в глазах представителей бюрократии может просто «устареть». В таких условиях палатка с овощами и фруктами навряд ли превратится в магазин, а малый и средний бизнес (за редким исключением) так и останется малым и средним.

В то же время не стоит видеть в любом проявлении частной инициативы в будущем крупное производство. Довольно часто представители профильных министерств задаются вопросом, почему те или иные формы предпринимательства со временем не перерастают во что-то большее.

Так, во время недавнего конфликта с белорусскими ИП можно было слышать риторику о медленных темпах «перехода» ИП в статус ЧУП, ООО, ОАО с соответствующим расширением штата и увеличением объемов производства и оказания услуг. (Конечно, существует много вопросов в отношении того, как извратили за эти годы саму форму индивидуального предпринимательства, позволив нанимать на работу сторонних людей и т.д.; тем самым полностью подменив смысл ИП, как организации самозанятости.) Но не каждому же ИП быть крупным бизнесменом с десятком или сотней работников. Отдельные предприниматели могут быть довольны доходом от своей деятельности и сосредотачивают внимание на других жизненных целях. А кто-то просто неспособен эффективно управлять средней или крупной компанией и поэтому выбирает малый бизнес. Поэтому процесс развития рынка должен быть естественным – никого не нужно искусственно подталкивать к каким-то решениям, а тем более директивным путем устранять с рынка.

Развитие ситуации с палаточной торговлей покажет, как в этот раз представители власти обойдутся с малым бизнесом. Но если мы хотим развивать частную инициативу, то стоит менять подходы. В ином случае – чиновники и предприниматели будут по разные стороны баррикад.

Антон Болточко

Эксперт по экономике, Центр аналитических инициатив,

«Либеральный клуб» (Беларусь),

специально для бДГ