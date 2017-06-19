Руководство «Газпром трансгаз Беларусь» подписало приказ на расконсервацию многофункционального комплекса «Газпром центр», строительство которого было приостановлено в 2016 году. Данную информацию сообщил БелаПАН заместитель председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Николай Бутрим. Однако, по информации TUT.BY, строительные работы до сих пор не возобновлены.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Приказ на расконсервацию был подписан в апреле, вскоре после урегулирования нефтегазового спора между Беларусью и Россией. Сейчас компания ищет нового генерального подрядчика. Со старым — ОАО «Минскпромстрой» — договор был расторгнут. Это происходит автоматически после консервации объекта незавершенного строительства, пояснил Бутрим.

Новый генподрядчик пока не выбран. Поэтому, по словам информированного источника TUT.BY, работы не площадке не возобновились. Когда это произойдет он не смог спрогнозировать, потому что «процедура эта непростая».

В «Газпром трансгаз Беларусь» воздерживаются от комментариев, советуют подождать, когда будет «цельная информация об этом».

Напомним, строительство многофункционального комплекса «Газпром центр» началось в 2015 году. Объект разместится на пересечении улицы Филимонова и проспекта Независимости на площади 8,27 га на месте бывшего автовокзала «Московский». Будущий комплекс будет включать офисы белорусских «дочек» «Газпрома», гостиницу, паркинг, физкультурно-оздоровительный комплекс и медицинский центр. Кроме того, на территории «Газпром центра» должны разместиться детский центр развития и сопутствующие объекты торговли и услуг. Окончание строительства было запланировано на 2018 год.

Однако летом минувшего года все работы на объекте стали сворачиваться, а в декабре «Газпром трансгаз Беларусь» начал «процедуру консервации объекта незавершенного строительства». Основной причиной приостановки строительства стало сокращение финансирования проекта со стороны «Газпрома» из-за газового спора между Беларусью и Россией. Еще одной причиной называли технические проблемы , связанные с высотной частью здания.