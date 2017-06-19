Белавиа заказала в Париже два новых Embraer

Об этом ОАО «Авиакомпания «Белавиа» и бразильская авиастроительная компания Embraer объявили на 52-м Международном авиасалоне в Париже 20 июня.

В официальной церемонии подписания контракта на поставку новых авиалайнеров в Париже принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Франции Павел Латушко.

Стоимость заказа составила 99,1 млн долл. США, согласно прейскуранту Embraer на текущий момент.

Новые E175 и E195 с завода-изготовителя присоединятся к четырем эмбраэрам, которые уже эксплуатируются в «Белавиа», в мае 2018 года.

Приобретение двух новых самолетов является неотъемлемой частью инициативы по обновлению авиапарка «Белавиа». Поставка данных авиалайнеров позволит авиакомпании успешно реализовывать стратегию по росту и экономичному развитию.

«Приятно осознавать, что, осуществляя уже третью поставку, авиакомпания выражает нам свое доверие, что существующие самолеты клиента не только хорошо работают и приносят пользу авиакомпании и ее пассажирам, но также то, что команда Embraer проделала хорошую работу, способствуя модернизации флота и экономическому росту "Белавиа"», - отметил Аржан Мейер, коммерческий директор Embraer Commercial Aviation.

«Поставка новых Embraer семейства E-Jets позволит избежать дополнительных затрат на техническое обеспечение и обучение персонала из-за отсутствия технических отличий между новыми самолетами и уже эксплуатируемыми в авиакомпании», - отметил Анатолий Гусаров, генеральный директор авиакомпании «Белавиа». «Наш существующий флот Embraer работает с высокими показателями пунктуальности и экономичности, а наши клиенты действительно пользуются высоким уровнем комфорта, который обеспечивает данный тип самолета. Embraer - это очевидный выбор для нашего дальнейшего роста».

Embraer является ведущим мировым производителем коммерческих самолетов вместимостью до 130+ пассажирских мест. Embraer насчитывает более 100 клиентов со всего мира, эксплуатирующих семейства самолетов ERJ и E-Jet. Только для программы E-Jets компания зарегистрировала более 1700 заказов и более 1300 поставок, выведя на новый уровень традиционную концепцию региональных самолетов.

Справка

Embraer - международная компания со штаб-квартирой в Бразилии, представляющая предприятия в коммерческой и административной авиации, обороне и безопасности. Компания разрабатывает, производит и продает воздушные суда и системы, а также обеспечивает поддержку и обслуживание клиентов.