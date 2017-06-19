РФ ограничила поставки молочки еще с двух заводов Беларуси

МИНСК, 20 июн – Sputnik. Россельхознадзор с 22 июня вводит временные ограничения на поставку в РФ продукции с двух белорусских молочных заводов, говорится в сообщении ведомства.



© Sputnik / Виктор Толочко Временно закрыты 10 "мясных" предприятий Минской области

Там отмечается, что такое решение принято из-за нарушений этими предприятиями ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС. Речь идет о Лунинецком молочном заводе и Браславском филиале Глубокского молочно-консервного комбината.

Вместе с тем на основе результатов анализа материала, а также с учетом предоставленных белорусской стороной гарантий расследования причин ранее выявленных нарушений, с 21 июня 2017 года отменяются временные ограничения на поставки в РФ говядины и говяжьих субпродуктов с четырех предприятий Минской области. Это Столбцовский мясоконсервный комбинат, Минский и Слуцкий мясокомбинаты и Агрокомбинат "Несвижский".

В Россельхознадзоре подчеркнули, что снятие ограничений будет действовать только в том случае, если эти предприятия будут постоянно передавать в систему автоматического отслеживания "Меркурий" информацию обо всей продукции, отгружаемой в Россию.

Кроме того, в связи с выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза в продукции ряда белорусских предприятий-производителей Россельхознадзор уведомил департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси о том, что вводит усиленный лабораторный контроль в отношении пяти предприятий:

ОАО "Агрокомбинат "Скидельский" филиал "Скидельская птицефабрика"

ОАО "Александрийское"

ОАО "Молодечненский молочный комбинат" Воложинский филиал

ОАО "Молодечненский молочный комбинат" Вилейский филиал

ОАО "Ошмянский мясокомбинат"