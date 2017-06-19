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РФ ограничила поставки молочки еще с двух заводов Беларуси

20.06.2017 15:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 июн – Sputnik. Россельхознадзор с 22 июня вводит временные ограничения на поставку в РФ продукции с двух белорусских молочных заводов, говорится в сообщении ведомства.

РФ ограничила поставки молочки еще с двух заводов Беларуси
© Sputnik / Виктор Толочко
Временно закрыты 10 "мясных" предприятий Минской области

Там отмечается, что такое решение принято из-за нарушений этими предприятиями ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС. Речь идет о Лунинецком молочном заводе и Браславском филиале Глубокского молочно-консервного комбината.

Вместе с тем на основе результатов анализа материала, а также с учетом предоставленных белорусской стороной гарантий расследования причин ранее выявленных нарушений, с 21 июня 2017 года отменяются временные ограничения на поставки в РФ говядины и говяжьих субпродуктов с четырех предприятий Минской области. Это Столбцовский мясоконсервный комбинат, Минский и Слуцкий мясокомбинаты и Агрокомбинат "Несвижский". 

В Россельхознадзоре подчеркнули, что снятие ограничений будет действовать только в том случае, если эти предприятия будут постоянно передавать в систему автоматического отслеживания "Меркурий" информацию обо всей продукции, отгружаемой в Россию.

Кроме того, в связи с выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза в продукции ряда белорусских предприятий-производителей Россельхознадзор уведомил департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси о том, что вводит усиленный лабораторный контроль в отношении пяти предприятий:

  • ОАО "Агрокомбинат "Скидельский" филиал "Скидельская птицефабрика"
  • ОАО "Александрийское"
  • ОАО "Молодечненский молочный комбинат" Воложинский филиал
  • ОАО "Молодечненский молочный комбинат" Вилейский филиал
  • ОАО "Ошмянский мясокомбинат"
 
Теги: Минск
 
 
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Еще пять предприятий поставлены под усиленный лабораторный контроль. Сняты ограничения с четырех мясокомбинатов.

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