Бюджет на бюджетников: во сколько государству обходится эта не самая богатая категория

Первый замминистра финансов Максим Ермолович на отчете в парламенте сообщил , что государство не имеет возможности повышать зарплату бюджетникам и нынешний разрыв в зарплатах (примерно на 20-25% ниже, чем в реальном секторе) можно только попытаться удержать. Судя по последнему отчету Минфина , врачи, учителя и другие оплачиваемые из бюджета категории действительно «съедают» значительную часть доходов.

По словам Ермоловича, в прошлом году на зарплаты в бюджетной сфере государство потратило более 5 млрд рублей, или около 30% консолидированного бюджета страны.

По данным за первый квартал нынешнего года значительная часть бюджетных средств направлена на выплату зарплаты и взносов на социальное страхование работников бюджетного сектора – 2,074 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года такие расходы увеличились в номинальном выражении на 5,4%, а вот в реальном выражении снижение составило 1,5%. Такая сумма – это треть от общего объема бюджетных расходов.

Дорого обходятся бюджету и пенсионеры. TUT.BY уже обращал внимание на «дыру» в ФСЗН. По данным отчета Минфина, доходы Фонда соцзащиты населения за первый квартал составили 2,732 млрд рублей, причем 158,5 млн из них - субвенции из республиканского бюджета. Но расходы все равно оказались выше – 3,026 млрд рублей (98,7% средств пошло на выплаты пенсий и пособий гражданам). Дефицит ФСЗН в размере 293,9 млн рублей профинансирован за счет бюджетного кредита.

По итогам квартала доходы консолидированного бюджета составили 6,8 млрд рублй и увеличились на 8,8% в номинальном выражении (в реальном выражении – плюс 1,7%). Основная доля доходов консолидированного бюджета (86,4%) формируется за счет налоговых поступлений. За январь-март в бюджет поступило 5,887 млрд рублей налоговых доходов (прирост 14,1% в номинальном выражении, 6,6% - в реальном).

Расходы консолидированного бюджета в январе-марте профинансированы в сумме 5,829 млрд рублей (+8,7% в номинальном выражении, +1,6% в реальном).