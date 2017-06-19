|
Бюджет на бюджетников: во сколько государству обходится эта не самая богатая категория
20.06.2017 16:05 — Новости Экономики | Tut.by
Первый замминистра финансов Максим Ермолович на отчете в парламенте
По словам Ермоловича, в прошлом году на зарплаты в бюджетной сфере государство потратило более 5 млрд рублей, или около 30% консолидированного бюджета страны.
По данным за первый квартал нынешнего года значительная часть бюджетных средств направлена на выплату зарплаты и взносов на социальное страхование работников бюджетного сектора – 2,074 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года такие расходы увеличились в номинальном выражении на 5,4%, а вот в реальном выражении снижение составило 1,5%. Такая сумма – это треть от общего объема бюджетных расходов.
Дорого обходятся бюджету и пенсионеры. TUT.BY уже
По итогам квартала доходы консолидированного бюджета составили 6,8 млрд рублй и увеличились на 8,8% в номинальном выражении (в реальном выражении – плюс 1,7%). Основная доля доходов консолидированного бюджета (86,4%) формируется за счет налоговых поступлений. За январь-март в бюджет поступило 5,887 млрд рублей налоговых доходов (прирост 14,1% в номинальном выражении, 6,6% - в реальном).
Расходы консолидированного бюджета в январе-марте профинансированы в сумме 5,829 млрд рублей (+8,7% в номинальном выражении, +1,6% в реальном).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Судя по последнему отчету Минфина, врачи, учителя и другие оплачиваемые из бюджета категории действительно "съедают" значительную часть доходов.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии