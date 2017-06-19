Лидеры кампании «Говори правду» Андрей Дмитриев и Татьяна Короткевич продолжают встречи с чиновниками. Сегодня, по словам Дмитриева, они около 40 минут беседовали с первым замминистра труда и соцзащиты Андреем Лобовичем. Политики обсудили с ним будущее декрета о тунеядцах, упрощение возможностей для самозанятости и страховой пенсионный стаж.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Вчера умерла женщина , которая подожгла себя из-за пенсий. Мы принесли более 2000 подписей, которые мы собирали, за возвращение в страховой стаж службы в армии, декрета, ухода за больными, учебы, — рассказывает Дмитриев.

По его словам, представители Минтруда и соцзащиты анонсировали новый указ президента, который «исправит допущенные ранее ошибки».

Вопрос об упрощении самозанятости граждан Короткевич и Дмитриев подняли в связи с недавней историей о девушке из Лиды, которая продавала выпечку в социальной сети и была оштрафована за это. Кроме того, к политикам с этими вопросами регулярно обращаются люди.

— И тут две части. Во-первых, ИП уходят в тень так как не тянут налоговую нагрузку, во-вторых люди работают «на себя», чтобы выжить, особенно это касается малых городов, деревень и постоянно находятся под угрозой санкций со стороны государства. Мы внесли предложения по организации системы патентов, чтобы люди могли их очень просто купить и работать, чтобы к ним никто не цеплялся.

По словам Дмитриева, эти предложения первый замминистра встретил позитивно и поддержал идею, отметив, что они готовы работать по упрощению порядка самозанятости.



Андрей Лобович, фото: БЕЛТА

По декрету о тунеядстве, чиновники рассказали, что работают над новой концепцией документа.

— Они сказали: «Сроки есть, но мы вам про них не скажем». Мы выступили за общественное обсуждение, если они снова не хотят выхода на улицу.

По словам Дмитриева, чиновники не исключили проведения общественных обсуждений будущего декрета.

В марте Минтруда и соцзащиты внесло в правительство проект поправок в декрет № 3. «Все предложения — исключительно та практика, которую мы наработали и с которой столкнулись в ходе реализации декрета № 3», — проинформировала министр Ирина Костевич. Позже она вошла в состав рабочей группы, которая занимается разработкой новой концепции декрета № 3. Информацией о результатах работы комиссия пока что