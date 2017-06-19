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Страховой стаж, декрет о тунеядцах и самозанятость. "Говори правду" встретились с замглавы Минтруда
20.06.2017 16:11 — Новости Экономики | Tut.by
Лидеры кампании «Говори правду» Андрей Дмитриев и Татьяна Короткевич продолжают встречи с чиновниками. Сегодня, по словам Дмитриева, они около 40 минут беседовали с первым замминистра труда и соцзащиты Андреем Лобовичем. Политики обсудили с ним будущее декрета о тунеядцах, упрощение возможностей для самозанятости и страховой пенсионный стаж.
— Вчера
По его словам, представители Минтруда и соцзащиты анонсировали новый указ президента, который «исправит допущенные ранее ошибки».
Вопрос об упрощении самозанятости граждан Короткевич и Дмитриев подняли в связи с
— И тут две части. Во-первых, ИП уходят в тень так как не тянут налоговую нагрузку, во-вторых люди работают «на себя», чтобы выжить, особенно это касается малых городов, деревень и постоянно находятся под угрозой санкций со стороны государства. Мы внесли предложения по организации системы патентов, чтобы люди могли их очень просто купить и работать, чтобы к ним никто не цеплялся.
По словам Дмитриева, эти предложения первый замминистра встретил позитивно и поддержал идею, отметив, что они готовы работать по упрощению порядка самозанятости.
По декрету о тунеядстве, чиновники рассказали, что работают над новой концепцией документа.
— Они сказали: «Сроки есть, но мы вам про них не скажем». Мы выступили за общественное обсуждение, если они снова не хотят выхода на улицу.
По словам Дмитриева, чиновники не исключили проведения общественных обсуждений будущего декрета.
В марте Минтруда и соцзащиты
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Андрей Дмитриев и Татьяна Короткевич около 40 минут беседовали с первым замминистра труда и соцзащиты Андреем Лобовичем.
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