Новые viber-стикеры для белорусов выпустил банк

Альфа-Банк впервые в Беларуси выпустил стикерпак для пользователей Viber. Банк разработал 29 стикеров, главным героем которых стала птица АльфРэд, рассказали в его пресс-службе.

АльфРэд станет первым банковским персонажем в Viber, созданным специально для белорусов. Что интересно, в стикерпаке отсутствуют элементы брендинга.

«Мы намеренно отказались от навязчивого присутствия бренда. Наша цель в другом – общаться на новом уровне и предложить пользователям нового интересного персонажа, который может стать другом пользователей Viber и поселиться в личных чатах. Можете считать нас белорусской корпорацией добра, – пояснили в Альфа-Банке. – Но это еще и способ борьбы со стереотипами: все говорят, что деньги любят тишину, а мы, напротив, предоставляем возможность быть активнее и не скрывать свои, в том числе и финансовые, успехи».

АльфРэд олицетворяет современного городского жителя Беларуси, который живет в ногу со временем: у него напряженная работа, после которой он красиво отдыхает с друзьями и вообще живет на полную катушку. «Мы строили образ так, чтобы каждый смог узнать в нем себя, улыбнуться и поднять настроение себе и другим», – признались в Альфа-Банке.

На стикерах озорная птица упорно работает, обильно трапезничает, признается в любви, загорает на тропическом курорте, качает мышцы, пьет кофе, лечится от простуды, жует попкорн в кинотеатре и отрывается на концерте. Каждый стикер обыгрывает жизненную ситуацию, в которой приходится оказываться современным белорусам.

Стикерпак рассматривают как один из элементов интерактивного общения на новом уровне, который объединит сотрудников банка, нынешних и будущих клиентов. Идею создать собственного персонажа в Viber подсказали сами пользователи. В банке не скрывают, что на основе обратной связи совершенствуют методы работы с клиентами и реализуют новые идеи.

Альфа-Банк сейчас активно перестраивает свою бизнес-модель под пользователей соцсетей и мессседжеров. «Посмотрите на передовые зарубежные банки: большинство клиентов и запросов они получают именно оттуда, там же с ними и работают. Мы тоже к этому стремимся, стараясь закрепиться в статусе самого технологичного банка в Беларуси», – подчеркнули в банке.