Россельхознадзор отменил ограничения на поставки говядины с четырех предприятий Минской области

Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз молочной продукции с двух белорусских предприятий, а также отменил запрет на поставку говядины и говяжьих субпродуктов с четырехпредприятий Минской области, сообщает пресс-служба ведомства.



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С 22 июня Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в РФ продукции белоорусских предприятий ОАО «Лунинецкий молочный завод» и ОАО «„Глубокский молочно-консервный комбинат“ Браславский филиал». В ведомстве уточнили, что причиной является нарушение ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС.

В то же время с 21 июня отменяются временные ограничения на поставки в РФ говядины и говяжьих субпродуктов с предприятий Минской области — ОАО «Столбцовский мясоконсервный комбинат», ОАО «Минский мясокомбинат», ОАО «Слуцкий мясокомбинат», ЗАО «Агрокомбинат Несвижский».

«Данная мера будет осуществлена только при условии обязательной организации постоянной передачи информации в АИС „Меркурий“ обо всех соответствующих товарах, отгружаемых с указанных предприятий в Российскую Федерацию», — сказано в сообщении Россельхознадзора.