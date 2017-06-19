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Россельхознадзор отменил ограничения на поставки говядины с четырех предприятий Минской области

20.06.2017 19:15 — Новости Экономики | Tut.by  
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Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз молочной продукции с двух белорусских предприятий, а также отменил запрет на поставку говядины и говяжьих субпродуктов с четырехпредприятий Минской области, сообщает пресс-служба ведомства.


Фото: Reuters

С 22 июня Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в РФ продукции белоорусских предприятий ОАО «Лунинецкий молочный завод» и ОАО «„Глубокский молочно-консервный комбинат“ Браславский филиал». В ведомстве уточнили, что причиной является нарушение ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС.

В то же время с 21 июня отменяются временные ограничения на поставки в РФ говядины и говяжьих субпродуктов с предприятий Минской области — ОАО «Столбцовский мясоконсервный комбинат», ОАО «Минский мясокомбинат», ОАО «Слуцкий мясокомбинат», ЗАО «Агрокомбинат Несвижский».

«Данная мера будет осуществлена только при условии обязательной организации постоянной передачи информации в АИС „Меркурий“ обо всех соответствующих товарах, отгружаемых с указанных предприятий в Российскую Федерацию», — сказано в сообщении Россельхознадзора.

 
 
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Россельхознадзор также ввел временные ограничения на ввоз молочной продукции с двух белорусских предприятий.

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