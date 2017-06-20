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Россия не хочет, чтобы Беларусь искала альтернативных поставщиков топлива для своей АЭС

20.06.2017 23:54 — Новости Экономики | Tut.by  
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Российский поставщик ядерного топлива на АЭС в Островце рассчитывает, что Беларусь не будет искать альтернативные рынки импорта. Так вице-президент компании «ТВЭЛ» Олег Григорьев прокомментировал корреспонденту TUT.BY заявление заместителя премьер-министра Владимира Семашко о возможной диверсификации поставок топливных поставок для атомной электростанции.


Компания «ТВЭЛ» входит в состав госкорпорации «Росатом» и занимается производством ядерного топлива для атомных электростанций российского дизайна. По первоначальному контракту на строительство БелАЭС именно она поставит первое топливо в Беларусь в конце 2018 года.

— Белорусская станция с момента запуска получит самое современное топливо, причем на него будут предоставлены эксклюзивные цены, — сказал Олег Григорьев.

Накануне белорусский вице-премьер Владимир Семашко на форуме «Атомэкспо-2017» в Москве сказал, что Беларусь в перспективе собирается диверсифицировать российские поставки ядерного топлива и закупать его в других странах.

И если качество российского ядерного топлива вопросов не вызывает: его закупают и европейцы, и американцы, — актуальным остается вопрос энергетической зависимости от РФ.

— Мы несколько раз проговаривали с белорусами вопросы диверсификации. Пока конечное решение нам неизвестно, — сказал вице-президент компании «ТВЭЛ» Олег Григорьев. — Надеемся, что белорусские партнеры будут удовлетворены и качеством, и надежностью нашего топлива и им не потребуется идти на другие рынки и нести дополнительные издержки.

Беларусь и Россия также договорились о том, что отработанное топливо с БелАЭС будет обратно отправляться в РФ на переработку и захоронение.

Пока сроки контрактов на поставку российского топлива на БелАЭС окончательно не согласованы.

Украина в свое время подписала с РФ соглашение на экспорт ядерного топлива для своих АЭС до 2040 года. Но на волне политического конфликта полностью заменила его на американское. И сейчас может от этого пострадать.

— Мы считаем, что они серьезно нарушают условия контракта, и будем принимать меры для защиты своих интересов, — сказал Олег Григорьев.

Помимо этого, Россия отказывается забирать на утилизацию не свое отработанное топливо.

 
 
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Накануне белорусский вице-премьер Владимир Семашко на форуме "Атомэкспо-2017" в Москве сказал, что Беларусь в перспективе собирается диверсифицировать российские...

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