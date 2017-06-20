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"Россия, страны вне ЕС и рынки "арабской весны". Европошлина не является для БМЗ потрясением

21.06.2017 07:33 — Новости Экономики | Tut.by  
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Решение Еврокомиссии о введении 5-летней антидемпинговой пошлины на стальную арматуру, произведенную в Беларуси, не является потрясением для Белорусского металлургического завода, но вынудит компанию «осуществить соответствующие шаги по корректировке рынков сбыта». Об этом говорится в комментарии БМЗ на решение ЕК.


Фото: Екатерина Герасимович, TUT.BY

ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» вынуждено «принять это неоднозначное решение». Там отметили, что на протяжении более 25 лет БМЗ поставлял на европейский рынок арматуру, которая использовалась при строительстве и реконструкциях знаковых объектов во многих городах Европы.

«Мы хотели бы подчеркнуть, что маркетинговая политика, проводимая БМЗ, была абсолютно справедливой и правильной, она показала Европейской комиссии рыночный подход компании, — прокомментировал ситуацию партнер Van Bael & Bellis Ричард Лафф, представлявший в ходе антидемпингового расследования интересы БМЗ. — Действительно, даже после принятия различных сомнительных „корректировок“ комиссия смогла установить „подрыв“ цен европейских производителей на уровне всего лишь 2,8%. Это означает, что в среднем импорт из Беларуси продавался в ЕС фактически по тем же ценам, что и европейскими производителями».

Он подчеркнул, что единственная причина, по которой была введена пошлина в размере 10,6%, заключается в том, что вместо сопоставления цен по странам и в течение того же периода комиссия проводила средние расчеты в соответствии со своей собственной практикой без учета различий в странах сбыта продукции, временных периодах и т.д.

«Это привело к тому, что маржа составила 10,6%, которая, на наш взгляд, является искусственной. Тем не менее многие специалисты отмечают общий результат расследования против импорта белорусской арматуры: за последние 20 лет ЕС никогда не вводил столь низких антидемпинговых пошлин на стальную продукцию. Низкий уровень пошлины (10,6%), установленный, несмотря на требование Eurofer о 25%, да еще и в то время, когда сталелитейная промышленность в ЕС ведет себя достаточно агрессивно с целью получить высокие защитные пошлины любой ценой, является подтверждением отличной работы команды БМЗ по защите своих интересов», — считает Лафф.

В сообщении ЕК говорилось, что БМЗ реализовывал свою продукцию по ценам на 58% ниже нормальной рыночной стоимости. «Исходя из такой логики, после оглашения промежуточных результатов расследования в декабре 2016 года, когда БМЗ уже вынужден был перераспределить свои поставки арматуры из ЕС на другие рынки, стоимость на данную продукцию в странах Балтии и Польше должна была подняться на указанные 58%. Естественно, этого не произошло. О чем и говорят открытые статистические данные», — отметили в компании.

«Заявленная высокая демпинговая маржа на уровне 58,4% является искусственной и нереалистичной, поскольку она стала результатом сравнения фактических экспортных цен БМЗ с внутренними ценами одного производителя из США», — сказал Лафф.

В БМЗ подчеркнули, что введение антидемпинговой пошлины, временно закрывшее белорусской арматуре рынок ЕС, не стало для Белорусского металлургического завода потрясением, наносящим серьезный урон его экономике. «Во-первых, доля арматуры, отгружаемой в страны ЕС, на протяжении 2012−2015 годов в среднем составляла 12,3% от общего объема экспорта БМЗ. Во-вторых, еще на стадии оглашения предварительных результатов предприятием была разработана стратегия, исходя из которой проводится перераспределение высвобождающихся объемов продукции на другие направления», — подытожили в компании.

По данным собеседников агентства S&P Global Platts, пошлина сделала рынок ЕС непривлекательным для БМЗ, по крайней мере пока стоимость евро по отношению к доллару остается на текущем низком уровне $ 1,1. Если только евро повысится до своей прежней стоимости в $ 1,3, эта пошлина может уменьшится до почти ничтожного значения, а рынок станет снова интересным, заявил источник.

БМЗ уже снизил свои продажи арматуры в ЕС, отмечает агентство. Например, в январе-мае прошлого года он продал 60 тыс. тонн в Германию, 10 тыс. т — в Польшу и 15 тыс. т — в Нидерланды. «За те же пять месяцев этого года эти страны не получили никакого тоннажа арматуры из Беларуси», — заявил источник.

Но это не означает, что заводские мощности по арматуре остаются недозагруженными, и это не значит, что БМЗ теряет валовый выпуск, т.ик. завод нарастил продажи продукции с большей добавленной стоимостью, в основном стальной прокат для машиностроения. При этом БМЗ сохраняет объемы продаж арматуры. Стратегически он нацелен на рост продаж в России — в конце 2016-го экономика страны вернулась к росту и ее потребность в стали начала улучшаться, а также в странах Европы, не входящих в состав ЕС, таких как Норвегия, Исландия, Сербия и Черногория. Кроме того, как стало известно S&P Global Platts, БМЗ работает над восстановлением поставок в страны Северной Африки и Ближнего Востока, где завод до «арабской весны — 2011» продавал много арматуры.

 
 
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