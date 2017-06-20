Картами БСБ Банка можно будет пользоваться и после 25 июня

БСБ Банк сообщает о возможности использования выпущенных карт БСБ Банка после 25 июня.

БСБ Банк совместно с БНБ-Банком создали уникальную процедуру, при которой, с согласия клиентов, счета владельцев платежных карточек физических лиц будут открыты в ОАО «БНБ-Банк», и на них будут переведены остатки, которые находятся на текущих счетах.

Таким образом:

текущие платежные карты останутся действующими;

клиентам не нужно получать новые карточки;

клиентам не нужно посещать отделения банка;

не нужно заново привязывать карточки к интернет магазинам и платежным сервисам.

Помимо этого, клиенты гарантированно получат:

оформление овердрафта в БНБ-Банке по упрощенной процедуре;

возможность бесплатного повышения уровня карточки;

для владельцев зарплатных карточек - бесплатное снятие денежных средств в банкоматах сети СБС и БНБ-Банка;

для владельцев иных карточек - бесплатное снятие денежных средств в банкоматах БСБ Банка и БНБ-Банка.

Для перевода счетов клиенту достаточно пройти простую процедуру, которая займет менее двух минут. Инструкция для клиентов размещена на официальном сайте БСБ Банка. Также клиентам будет направлено сообщение посредством SMS, систем СДБО (интернет- и клиент-банк).

«Проявляя внимание и заботу о клиентах совместная команда двух банков смогла создать решение, которое позволит сберечь время клиента, доступно в любом месте, и не требует посещения банка. А это значит, что клиенту не нужно выпускать новые карточки, заново привязывать их к интернет-магазинам и различным платежным сервисам.

Хочу выразить благодарность нашему партнеру с которым удалось в кратчайшие сроки создать, на мой взгляд, исключительно эффективную команду. Синергия взаимодействия двух банков в дальнейшем позволит разрабатывать уникальные для нашего рынка предложения. Мы благодарим наших клиентов за доверие и поддержку в этот период, которые нас вдохновляли», – отметил и.о. председателя Правления Виталий Рябцев.

В свою очередь заместитель Генерального директора ОАО «БНБ-Банк» Кристина Андрусенко комментирует: «В течение нескольких дней специалисты банков работали круглосуточно, благодаря чему реализация данного проекта стала возможной. Сегодня инфраструктура БНБ-Банка полностью готова к обслуживанию клиентов. Со своей стороны мы делали и продолжим делать все возможное, чтобы обеспечить максимальный комфорт при переходе клиентов физических лиц БСБ Банка на работу с Белорусским народным банком, сохраняя для них уровень тарифов и привычный уровень сервиса. Убеждены, что посредством объединения усилий, нам удалось выработать не только элегантное, но и совершенно новое для банковского рынка решение».

Клиенты, которые переведут свои платежные карточки (счета) в БНБ-Банк и далее будут в полном объеме сопровождаться БСБ Банком, привычно приходить в офисы и пользоваться сервисами и продуктами БСБ Банка. Им также станут доступны дополнительные услуги и сервисы БНБ-Банка.

Напомним, 15 июня Нацбанк Беларуси сообщил об отзыве лицензии у ЗАО «БСБ Банк» за нарушения и недостатки, обнаруженные в результате проверки. С 26 июня все операции с физическими лицами будут прекращены.

ЗАО «БСБ Банк» в СМИ разослал релизы, в которых сообщил, что подчиняется решению Национального банка Республики Беларусь, но высказывает свое недоумение жесткостью принятого решения и считает его несоответствующим выявленным нарушениям.

Менеджмент банка уверяет, что Банк находился и находится в устойчивом состоянии, обеспечивающем все интересы вкладчиков, Банк с превышением исполняет все основные нормативы безопасного функционирования, установленные Национальным банком Республики Беларусь.