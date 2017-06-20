МНС разъяснило ситуацию с взиманием налогов с жертв Холокоста

МИНСК, 21 июн — Sputnik. Министерство по налогам и сборам Беларуси прокомментировало ситуацию с гражданами Беларуси, которые получали гуманитарную помощь по линии "Джойнт", а затем и уведомления о необходимости заплатить подоходный налог со стоимости некоторых благотворительных услуг.



© Sputnik/ Сергей Лескеть Гуманитарная помощь vs доход: за что берут налог с жертв Холокоста

С начала весны тысячи пожилых граждан Беларуси пенсионного возраста, переживших Холокост, стали получать уведомления о необходимости заплатить подоходный налог за три месяца со стоимости тех благотворительных услуг, которые им были оказаны по линии "Хесэдов" — региональных отделений "Джойнта" по оказанию помощи нуждающимся евреям. Сумма начисленного за три месяца налога иногда составляет половину месячной пенсии среднестатистического пенсионера Беларуси.

Известно, что средства для пожилых евреев, переживших Холокост, выделяются Американскому Еврейскому Распределительному Комитету ("Джойнту") специально для этой цели из бюджета "Claims Conference" — главной организации по материальным требованиям к Германии за геноцид и ограбление евреев в период Холокоста. Теперь гуманитарная помощь и уход за стариками воспринимаются как получение дополнительного дохода этими пожилыми людьми. Например, оплата "Хесэдом-Рахамим" нескольких часов в неделю приходящей помощницы (патронажной сиделки) с точки зрения белорусского законодательства — "дополнительный доход" для 85-90-летних людей, зачастую весьма нездоровых и переживших неисчислимые страдания в период Второй Мировой войны.

Гуманитарная помощь и налоги

В МНС отметили, что в соответствии с положениями Налогового кодекса от подоходного налога освобождаются доходы, получаемые гражданами из средств иностранной безвозмездной помощи в порядке и на условиях, установленных президентом.

Сейчас порядок получения и использования гуманитарной помощи регулируется декретом № 5 "Об иностранной безвозмездной помощи", который был подписан в августе 2015 года. Этим же декретом утверждено Положение о порядке получения, учета, регистрации, использования иностранной безвозмездной помощи, контроля за ее получением и целевым использованием, а также регистрации гуманитарных программ.

Декрет трактует иностранную безвозмездную помощь как денежные средства и товары или имущество. Это могут быть деньги, выделяемые иностранными учредителями для финансирования созданных ими в Беларуси учреждений, беспроцентные займы. К имуществу, признающемуся иностранной помощью, не относится заграничная недвижимость.

Если имущество приобретено за счет средств иностранной помощи, оно не является иностранной безвозмездной помощью и облагается налогами в установленном порядке.

"Таким образом, Положение не предусматривает освобождения от налогообложения товаров (работ, услуг), приобретенных из средств иностранной безвозмездной помощи. Поэтому, полученные гражданами на безвозмездной основе товары, (работы, услуги), приобретенные у третьих лиц (оплаченные третьим лицам) еврейским благотворительным общественным объединением за счет денежных средств, зарегистрированных в качестве ИБП, признаются для этих физических лиц-получателей таких товаров (работ, услуг) объектом налогообложения подоходным налогом", — пояснили в МНС.

Как идет процесс налогообложения?

В МНС разъяснили, что налогообложение таких доходов, производится с учетом льготы по подоходному налогу, как это определено Налоговым кодексом. В частности, от подоходного налога освобождаются доходы, не являющиеся вознаграждениями за выполнение трудовых или иных обязанностей, получаемые физическим лицом от организации, не являющейся для него местом основной работы (службы, учебы), в размере, не превышающем: в 2016 году — 99 рублей, в 2017 году — 111 рублей.

При этом общественное объединение, которое выплачивает гражданину такие доходы, признается налоговым агентом. Это значит, что сама организация должна удержать у гражданина и перечислить в бюджет положенные налоги. Удержать налог можно из любых денежных средств, которые выплачиваются физлицу.

Льготы получить можно

Вместе с тем в МНС отметили, что Налоговый кодекс разрешает местным Советам депутатов или по их поручению местным исполнительным и распорядительным органам власти предоставлять льготы отдельным плательщикам — физлицам. Льготу можно получить, если речь идет о налогообложении доходов, не связанным с предпринимательской деятельностью. При предоставлении льготы учитывается имущественное положение граждан.

"Для решения вопроса об освобождении от уплаты подоходного налога физическое лицо-получатель дохода в натуральной форме вправе обратиться с соответствующим заявлением в администрацию района по месту жительства", — уточнили в МНС.

В ведомстве также отметили, что на практике встречаются ситуации, когда благотворительные организации оказывают безвозмездно помощь гражданам (инвалидам, пенсионерам) в виде уборки их жилых помещений, совершении покупок за счет собственных денежных средств этих граждан. Оказывают такую помощь непосредственно работники этих благотворительных организаций, которым за выполнение данных обязанностей, благотворительная организация из средств ИБП выплачивает заработную плату, удерживая из нее подоходный налог.

"Поскольку вышеуказанная помощь оказывается гражданам на безвозмездной основе, без привлечения сторонних организаций и физических лиц, то при таких обстоятельствах дохода, подлежащего обложению подоходным налогом, у гражданин в подобных ситуациях, не возникает", — пояснили в ведомстве.