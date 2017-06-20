|
Министр труда о ФСЗН: Мы уже видим, что будем нуждаться в дополнительных субвенциях
21.06.2017 10:47 — Новости Экономики | Tut.by
В прошлом году Фонд соцзащиты населения недополучил почти 1,5 млрд рублей за счет средств обязательных страховых взносов, поэтому пришлось увеличить трансферты из бюджета. В нынешнем году в ФСЗН
— При формировании проекта закона о бюджете на 2016 год вы знаете, какие параметры закладывались по темпам роста ВВП, и соответственно фонд заработной платы был заложен в размере 34 млрд рублей, но с учетом уточнения прогноза выполнения [плана прироста ВВП за 2016 год, который не был выполнен, экономика
Она отметила, что на 2017 год также поставлены большие цели по увеличению зарплаты, но показатели за первый квартал не настолько большие.
Отвечая на вопрос о возможности повторения ситуации 2016 года, министр сказала:
— Скорее всего по 2017 году мы тоже получим проблемы по части субвенций из республиканского бюджета, потому что доходная часть фонда растет за счет роста фонда заработной платы и роста занятых в экономике. Вы знаете, какая поставлена задача, какой уровень зарплаты надо обеспечить в среднем по стране. Но здесь нужно еще обеспечить и рост фонда зарплаты, а не только ее увеличения за счет оптимизации численности.
Ирина Костевич отметила, что по результатам первого квартала динамика роста зарплаты позволяет надеяться на то, что взносы в ФСЗН будут получены в достаточном объеме.
Как ранее
При этом, как обращал внимание аналитик Исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха, фонд заработной платы белорусских работников по юридическим лицам всех форм собственности со средней численностью работающих, превышающей 16 человек, в январе-апреле, напротив, увеличился на 457 млн рублей (или на 5,7%).
Александр Муха отметил, что текущий размер дефицита ФСЗН пока выглядит умеренным и может быть покрыт за счет профицита бюджета сектора государственного управления (+2,191 млрд рублей в январе-апреле 2017 г. за исключением бюджета Фонда соцзащиты). С учетом начавшегося с 1 января 2017 г. цикла повышения пенсионного возраста в Беларуси эксперт ожидает определенного уменьшения дефицита ФСЗН.
«Однако в перспективе возможно дальнейшее повышение пенсионного возраста отдельно для женщин в условиях значительных выплат по внешнему и внутреннему государственному долгу, которые будут ограничивать возможности республиканского бюджета в части покрытия дефицита Фонда социальной защиты населения», — резюмировал аналитик.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В прошлом году Фонд соцзащиты населения недополучил почти 1,5 млрд рублей за счет средств обязательных страховых взносов, поэтому пришлось увеличить трансферты из...
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии