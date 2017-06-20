Россельхознадзор вновь ограничивает поставки из Беларуси

Российский Россельхознадзор вводит очередные ограничения против белорусских предприятий сельскохозяйственной отрасли.

Как заявили в ведомстве , в связи с нарушениями ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС Россельхознадзор с 22 июня временно ограничивает поставки в Россию продукции, произведенной ОАО «Лунинецкий молочный завод» и ОАО «„Глубокский молочно-консервный комбинат“ Браславский филиал».

Вместе с тем на основании результатов анализа материалов и гарантий, представленных Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси по факту расследования причин выявления нарушений требований ЕАЭС и РФ, информации о работе по внедрению электронной ветеринарной сертификации продукции с использованием ФГИС «Меркурий», электронной системы прослеживаемости продукции, с 21 июня отменяются временные ограничения на поставки в Россию говядины и говяжьих субпродуктов с ОАО «Столбцовский мясоконсервный комбинат», ОАО «Минский мясокомбинат», ОАО «Слуцкий мясокомбинат» и ЗАО «Агрокомбинат Несвижский».

Эта мера будет осуществлена только при условии обязательной организации постоянной передачи информации в АИС «Меркурий» обо всех товарах, отгружаемых с предприятий в РФ.

Кроме того, в связи с выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС уведомил Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси о необходимости изменить статус в Реестре предприятий страны на «усиленный лабораторный контроль» предприятий: ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» филиал «Скидельская птицефабрика», ОАО «Александрийское», ОАО «Молодечненский молочный комбинат» Воложинский филиал, ОАО «Молодечненский молочный комбинат» Вилейский филиал и ОАО «Ошмянский мясокомбинат».

Напомним, что ветеринарная и санитарная службы Минской области провели проверки и обнаружили, что продукция, предназначенная для российских компаний, отгружалась с нарушениями условий производства и реализации. В результате ветслужба запретила поставки говядины и говяжьих субпродуктов с нескольких предприятий области по причине нарушения требований Евразийского экономического союза и РФ.