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Россельхознадзор вновь ограничивает поставки из Беларуси
21.06.2017 11:03 — Новости Экономики | БДГ
Российский Россельхознадзор вводит очередные ограничения против белорусских предприятий сельскохозяйственной отрасли.
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Вместе с тем на основании результатов анализа материалов и гарантий, представленных Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси по факту расследования причин выявления нарушений требований ЕАЭС и РФ, информации о работе по внедрению электронной ветеринарной сертификации продукции с использованием ФГИС «Меркурий», электронной системы прослеживаемости продукции, с 21 июня отменяются временные ограничения на поставки в Россию говядины и говяжьих субпродуктов с ОАО «Столбцовский мясоконсервный комбинат», ОАО «Минский мясокомбинат», ОАО «Слуцкий мясокомбинат» и ЗАО «Агрокомбинат Несвижский».
Эта мера будет осуществлена только при условии обязательной организации постоянной передачи информации в АИС «Меркурий» обо всех товарах, отгружаемых с предприятий в РФ.
Кроме того, в связи с выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС уведомил Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси о необходимости изменить статус в Реестре предприятий страны на «усиленный лабораторный контроль» предприятий: ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» филиал «Скидельская птицефабрика», ОАО «Александрийское», ОАО «Молодечненский молочный комбинат» Воложинский филиал, ОАО «Молодечненский молочный комбинат» Вилейский филиал и ОАО «Ошмянский мясокомбинат».
Напомним, что ветеринарная и санитарная службы Минской области провели проверки и обнаружили, что продукция, предназначенная для российских компаний, отгружалась с нарушениями условий производства и реализации. В результате ветслужба
Ранее Россельхознадзор
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Российский Россельхознадзор вводит очередные ограничения против белорусских предприятий сельскохозяйственной отрасли.
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