БСБ Банк рассказал, как будут работать его карточки после 25 июня

МИНСК, 21 июн — Sputnik. ЗАО "БСБ Банк", который с 26 июня 2017 года лишается лицензии на операции с физлицами, рассказал своим клиентам, как будут работать эмитированные банком пластиковые карты в будущем.



© Sputnik / Александр Шурмелев БСБ Банк уже раздал гражданам 15 миллионов долларов

В соответствии с решением Национального банка Беларуси с 26 июня БСБ Банк не будет осуществлять деятельность по вкладным операциям, а также по операциям с платежными карточками физлиц. После этой даты клиенты не смогут снять и пополнить денежными средствами свои текущие счета и карт-счета, станут недоступны и расчеты по платежным картам банка.

В начале недели стало известно о том, что "БСБ Банк" и ОАО "Белорусский народный банк" (БНБ-Банк) заключили соглашение о сотрудничестве по обслуживанию клиентов-физических лиц. В рамках соглашения БСБ Банк предлагает клиентам — физическим лицам, в том числе владельцам зарплатных проектов и индивидуальным предпринимателям, по упрощенной процедуре перевести счета на обслуживание в ОАО БНБ-Банк.

"БСБ Банк совместно с БНБ-Банком создали уникальную процедуру, которая позволит использовать выпущенные ранее карточки БСБ Банка после 25 июня 2017 года. При этом, с согласия клиента, счета владельцев платежных карточек физических лиц будут открыты в ОАО "БНБ-Банк", и на них будут переведены остатки на текущих счетах", — пояснили в БСБ Банке.

Таким образом, текущие платежные карты останутся действующими, клиентам не нужно получать новые карточки и не потребуется посещать отделения банка, также не нужно заново привязывать карточки к интернет магазинам и платежным сервисам.

В банке отметили, что для перевода счетов клиенту достаточно пройти простую процедуру, которая займет менее двух минут. Инструкция для клиентов размещена на официальном сайте БСБ Банка. Также клиентам будет направлено сообщение посредством SMS, систем СДБО (интернет- и клиент-банк).

В банке привели высказывание заместителя гендиректора БНБ-Банк Кристины Андрусенко, которая отметила, что в течение нескольких дней специалисты банков работали круглосуточно, благодаря чему реализация данного проекта стала возможной. "Сегодня инфраструктура БНБ-Банка полностью готова к обслуживанию клиентов", — подчеркнула она.