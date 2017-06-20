МИНСК, 21 июн – Sputnik. Республиканский бюджет в 2016 году был исполнен с профицитом в размере более миллиарда рублей, заявила журналистам в среду председатель комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Людмила Добрынина.



© Sputnik / Виктор Толочко Комитет госконтроля недоволен реализацией бюджета Союзного государства

Парламентарии в среду утвердили отчет об исполнении республиканского бюджета в прошлом году, депутаты признают: год был непростым из-за внешних факторов экономики, но их последствия удалось минимизировать.

"Основная цель достигнута, потому что выполнены те задачи, которые были перед бюджетом поставлены: сохранение социального вектора обязательств, погашение обслуживания государственного долга и, конечно, поддержка экономики в части компенсации процентных ставок по кредитам, поддержки экспортеров по различным отраслям", – заявила Добрынина.

По доходам бюджет прошлого года был исполнен на сумму в 17,8 миллиарда рублей, по расходам – на 16,7 миллиарда; профицит составил около миллиарда рублей.

В ходе парламентских слушаний об исполнении республиканского бюджета было отмечено, что из-за экономической ситуации, сложившейся в мире в прошлом году, в Беларуси пришлось поддерживать ряд сфер и предприятий, однако власти не отказывались и от дотаций в социальную сферу – например, ФСЗН были предоставлены субвенции на практически полтора миллиарда рублей. Большая часть доходов республиканского бюджета была сформирована за счет налога на добавленную стоимость, который по сравнению с 2015 годом несколько снизился из-за падения импорта из России.

После слушаний депутаты одобрили отчет о бюджете за прошлый год.