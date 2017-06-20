В Беларуси банкротится одна из крупнейших кондитерских фабрик страны — «Ивкон». Производство в Ивенце известно со времен СССР молочными конфетами «Коровка».



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Как сообщается на Едином портале финансового рынка, производство по делу о банкротстве СП «Ивкон» ОАО возбуждено 12 июня по инициативе самого предприятия. Его представители подали соответствующее заявление в Экономический суд Минской области еще в апреле текущего года «в связи с устойчивой неплатежеспособностью».

На протяжении последних лет предприятие, которое было создано в 1955 году и контролировало около 5% рынка кондитерских изделий Беларуси, а в сегменте молочных конфет было одним из лидеров в СНГ (продукция фабрики реализовывалась в России, Казахстане, Азербайджане), испытывает серьезные финансовые проблемы.

«Ивкон» работает с чистым убытком четвертый год подряд. По итогам 2016 года, согласно годовой отчетности предприятия, выручка производителя снизилась в 1,4 раза (до 8,5 млн рублей). Компания вновь получила чистый убыток (184 тыс. рублей), хотя он был меньше, чем по итогам 2015 года (1,8 млн рублей). В 2013 и 2014 годах «Ивкон» тоже был убыточен.

На официальном сайте фабрика «Ивкон» называет себя «высокотехнологичной кондитерской компанией, одним из ведущих белорусских производителей молочных конфет, желейных конфет, помадных конфет и карамели». В реальности же она давно проиграла рынок конкурентам — как белорусским производителям, также вышедшим в эту нишу, так и иностранцам во главе с украинской Roshen.

Среди главных причин проблем известной кондитерской фабрики, кроме усиления конкуренции, эксперты называют уровень менеджмента и особенности государственной политики в Беларуси.

Ивенецкая фабрика, акционированная и приватизированная в 1995 году, после этого никогда не имела госдоли. Согласно отчету за 2016 год, акционерами «Ивкон» являются два юридических лица (в том числе один — нерезидент Республики Беларусь) и 237 физических лиц — в основном работников фабрики. Нерезидентом долгое время являлась российская компания. Некоторые источники связывали ее с семьей бывшего исполнительного секретаря СНГ Ивана Коротчени, который переехал на постоянное место жительства в Москву.

Пиком расцвета «Ивкона» называют конец 1990-х — начало 2000-х годов, когда фабрика стала ядром регионального кондитерского холдинга. В него на непродолжительное время вошла молодечненская «Конфа».

В середине 2000-х годов на «Ивконе» поменялись акционеры. Новые владельцы и приглашенные ими менеджеры попытались привлечь инвестора и его ресурсы под модернизацию. Но в 2008 году против конкретной структуры категорически выступил концерн «Белгоспищепром» («Ивкон» входит в состав концерна, несмотря на отсутствие в капитале государственной доли). Через год регулятор изменил мнение о привлечении инвестора, но акционерам и руководителям «Ивкона», как показывает возбуждение дела о банкротстве, не удалось выдержать усилившейся конкуренции.

В конце апреля по итогам внеочередного собрания акционеров было принято решение об обращении в суд с заявлением о признании экономической несостоятельности фабрики.

Проблемы «Ивкона» серьезно повлияли на социальную ситуацию в поселке — фабрика была одним из валообразующих предприятий не только Ивенца, но и всего Воложинского района. В 2006 году на ней трудилось 516, в 2012 году — около 444, в 2015 году — уже только 275 местных жителей.