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Источник: Беларусь купит 12 истребителей Су-30СМ за 600 млн долларов

21.06.2017 12:26 — Новости Экономики | Tut.by  
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Двенадцать истребителей Су-30СМ обойдутся Беларуси примерно в 600 млн долларов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на менеджера одной из компаний Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).


Фото: пресс-служба ПАО "Иркут"


По данным издания, при поставке самолетов будут использованы российские кредиты, темп поставок будет не слишком высокий, чтобы не создавать излишней нагрузки на бюджет: примерно четыре машины в год.

В Минобороны Беларуси отказались комментировать данную информацию.

Министр обороны Андрей Равков на вопрос журналистов о сроках поставок истребителей ответил кратко: "В контракте одна строчка - с началом финансирования".

Когда именно начнется финансирования, министр не уточнил. По его словам, поставка 12 самолетов будет растянута по времени "года на три".

Информированный собеседник сказал TUT.BY, что «контракт будет исполнен до 2020 года».

Вчера стало известно, что Россия и Беларусь заключили контракт на поставку 12 истребителей Су-30СМ производства корпорации «Иркут» (входит в ОАК). По словам человека, близкого к руководству «Рособоронэкспорта», сделка заключена напрямую без участия российского госпосредника. Это самый крупный разовый контракт по закупке Беларусью российских вооружений. Ранее по двум контрактам 2012 и 2015 гг. Беларусь получила восемь учебных самолетов Як-130 производства того же «Иркута», в России также были закуплены зенитно-ракетные комплексы «Тор М2».

Ранее в 2015 г. зашли в тупик переговоры о создании на территории Беларуси российской военно-воздушной базы, против чего в конечном счете выступил президент Александр Лукашенко. Белорусский лидер тогда заявил, что вместо создания базы Россия могла бы предоставить Беларуси самолеты Су-30.

В феврале 2016 года тогдашний заместитель министра обороны Беларуси Игорь Лотенков говорил, что Су-30СМ заменят находящиеся нынче на вооружении МиГ-29. «Этим самолетам уже около 30 лет, хотя первоначально они рассчитывались на 20-летний период эксплуатации. Подсчитав, во что выливается нам их содержание, мы пришли к выводу, что обновление парка летательных аппаратов, пусть и в несколько меньшем количестве, потребует не столь значительных объемов финансирования. Суммарный потенциал Вооруженных Сил по авиации при этом практически не изменится. Возможности же по уничтожению воздушных целей после приобретения Су-30 увеличатся, а боевые задачи за счет большего тактического радиуса можно будет выполнить с любого аэродрома страны», — сказал он (цитата по «СБ.Беларусь Сегодня»).

При этом отмечается, что на 558-м авиаремонтном заводе в Барановичах ремонт и сопровождение данного типа летательных аппаратов уже освоили.


Фото: пресс-служба ПАО "Иркут"

Многофункциональный сверхманевренный истребитель Су-30СМ, производимый на Иркутском авиазаводе, является адаптацией для российских ВВС экспортных самолетов Су-30МКИ и Су-30МКМ, ранее поставлявшихся в Индию, Малайзию и Алжир. Су-30СМ также передавался ВВС Казахстана. Их первое официальное боевое применение произошло в ходе российской операции в Сирии. Во время боевых действий Су-30СМ применялись как многофункциональные машины — они и вели патрулирование в воздухе, прикрывая ударные самолеты, и наносили удары по наземным объектам, сказал «Ведомостям» офицер Минобороны России.

 
 
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При поставке самолетов будут использованы российские кредиты, темп поставок будет не слишком высокий, чтобы не создавать излишней нагрузки на бюджет: примерно...

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