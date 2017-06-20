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Источник: Беларусь купит 12 истребителей Су-30СМ за 600 млн долларов
21.06.2017 12:26 — Новости Экономики | Tut.by
Двенадцать истребителей Су-30СМ обойдутся Беларуси примерно в 600 млн долларов. Об этом пишут «
В Минобороны Беларуси отказались комментировать данную информацию.
Министр обороны Андрей Равков на вопрос журналистов о сроках поставок истребителей ответил кратко: "В контракте одна строчка - с началом финансирования".
Когда именно начнется финансирования, министр не уточнил. По его словам, поставка 12 самолетов будет растянута по времени "года на три".
Информированный собеседник сказал TUT.BY, что «контракт будет исполнен до 2020 года».
Вчера стало известно, что Россия и Беларусь
Ранее в 2015 г. зашли в тупик переговоры о создании на территории Беларуси российской военно-воздушной базы, против чего в конечном счете выступил президент Александр Лукашенко. Белорусский лидер тогда заявил, что вместо создания базы Россия могла бы предоставить Беларуси самолеты Су-30.
В феврале 2016 года тогдашний заместитель министра обороны Беларуси Игорь Лотенков
При этом отмечается, что на 558-м авиаремонтном заводе в Барановичах ремонт и сопровождение данного типа летательных аппаратов уже освоили.
Многофункциональный сверхманевренный истребитель Су-30СМ, производимый на Иркутском авиазаводе, является адаптацией для российских ВВС экспортных самолетов Су-30МКИ и Су-30МКМ, ранее поставлявшихся в Индию, Малайзию и Алжир. Су-30СМ также передавался ВВС Казахстана. Их первое официальное боевое применение произошло в ходе российской операции в Сирии. Во время боевых действий Су-30СМ применялись как многофункциональные машины — они и вели патрулирование в воздухе, прикрывая ударные самолеты, и наносили удары по наземным объектам, сказал «Ведомостям» офицер Минобороны России.
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При поставке самолетов будут использованы российские кредиты, темп поставок будет не слишком высокий, чтобы не создавать излишней нагрузки на бюджет: примерно...
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