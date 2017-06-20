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Heineken продал бизнес в Беларуси

21.06.2017 13:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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Международный пивоваренный концерн Heineken N.V. продал свой завод в Бобруйске группе Oasis. Данную информацию TUT.BY подтвердили информированные источнки.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

«Компании Heineken и Oasis договорились об объединении своих подразделений в Беларуси в одну компанию, которая будет принадлежать и управляться компанией Oasis, в то время как Heineken предоставит лицензии на производство и продажу пива под своими брендами, а также продолжит обеспечение контроля качества и маркетинговой поддержки», говорится в сообщении транснациональной компании.

Heineken принял решение о новом этапе развития своей стратегии в Восточной Европе. В связи с этим изменится формат присутствия компании в Беларуси, сказано в пресс-релизе.

Стороны не раскрывают сумму сделки. Завершение сделки и временные рамки являются предметом необходимых одобрений со стороны регулирующих органов, говорится в сообщении.

Heineken и Oasis имеют опыт успешной совместной работы в Казахстане и Украине с 2010 года. Данный положительный опыт взаимодействия стал основанием для дальнейшего развития партнерства и распространения его в Беларуси, говорится в сообщении.

Напомним, концерн Heineken N. V. вышел на белорусский рынок в декабре 2007 года, купив в Бобруйске пивзавод «Сябар». Затем голландская компания стала собственником «Речицапиво». В 2013 году на фоне падения рынка и недовольства властей компания сконцентировала производство пива и кваса в Бобруйске, а в Речице остались солодовня, склад и дистрибуционный центр, количество персонала снизилось с 160 до 90 человек. Сейчас все эти активы отошли Oasis.

В начале 2014 году власти Беларуси подвергли критике Heineken за убыточную работу и большие объемы импорта. Осенью власти и одна из крупнейших пивоварен мира пришли к консенсусу, заверил TUT.BY управляющий директор иностранного предприятия «Пивоварни Хайнекен» Василен Цанов.

«Оазис групп» в Беларуси принадлежит соковый завод «Старая крепость». Ранее акционеры Oasis (до переименования — Detroit Investmеnts) создавали пивной завод «Сябар». В конце 2012 года председатель совета директоров «Оазис групп» Евгений Кашпер в интервью TUT.BY заявил о желании в течение нескольких лет инвестировать в белорусскую пивоваренную отрасль от 70 до 80 млн долларов. Однако купить «Криницу» или «Бресткое пиво» владельцы Oasis не смогли. Они только наладили розлив некоторых сортов пива на этих заводах и занимались дистрибуцией продукции, которую производит Московская пивоваренная компания.

 
 
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Международный пивоваренный концерн Heineken N.V. продал свой завод в Бобруйске группе Oasis. Данную информацию TUT.BY подтвердили информированные источники.

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