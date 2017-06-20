В мае этого года средняя зарплата («на бумаге») восьми сотрудников «Торгового дома «БМЗ-Балтия» составила 28 490 евро. Это самый высокий показатель в Литве за этот период. Об этом сообщает DELFI со ссылкой на данные SODRA (фонда социального страхования).



Фото: Екатерина Герасимович, TUT.BY

Директор «БМЗ-Балтия» Артурас Гаведас пояснил TUT.BY, что в данном сообщении не совсем корректно предоставлена информация. «Речь не идет о среднестатистической заработной плате сотрудников нашего предприятия, как это преподносит ru.delfi.lt. Сумма, которая приводится в сообщении, — результат выплаты всех предусмотренных по итогам работы за 2016 год бонусов. Стоит отметить, что за прошедший год наш торговый дом занял второе место среди субъектов товаропроводящей сети БМЗ по объемам реализации металлопродукции Белорусского металлургического завода как в натуральном, так и в денежном выражении. Реальная средняя заработная плата сотрудников BMZ Baltija намного ниже, что, собственно, и отображено в отчетности SODRA за предыдущие периоды. Так, за январь-апрель 2017-го она составила 2573 евро без вычета налогов», — пояснил Гаведас.

Совместное предприятие «Торговый дом «БМЗ-Балтия» было создано в 2008 году. Офис расположен в Шауляе. Как сказано на сайте организации, компания является официальным представителем ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания». Она поставляет металлопродукцию в Литву, Эстонию, Латвию, Великобританию, Ирландию, Норвегию, Швецию, Финляндию, Исландию, Данию и Германию. Торговый дом реализует оптом строительную арматуру, проволоку, бесшовные трубы и другую продукцию белорусского холдинга. Основная деятельность «БМЗ-Балтия» — оптовая торговля строительной арматурой, проволокой, бесшовными трубами и другими видами продукции.