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Белорусский рубль ускорил снижение к доллару, вернувшемуся на максимумы начала года
21.06.2017 14:00 — Новости Экономики | Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 21 июня состоялись очередные торги валютами. Белорусский рубль вслед за российским ускорил снижение к доллару, достигнув максимумов начала нынешнего года.
Доллар вырос сразу на BYN 0,0203 — до 1,9219 рубля.
Евро подорожал на BYN 0,0201 — до 2,1404 рубля.
Российский рубль снизился на BYN 0,0363 — до 3,2425 рубля за 100 российских рублей.
Российские эксперты отмечают, что российский рубль стал снижаться после длительного периода укрепления в первую очередь за счет давления на сырьевые валюты со стороны подешевевшей нефти и опасений переизбытка сырья на рынке. Негативно повлияли на крепость рубля и новые санкции США в отношении России. При этом причин для обвала российского рубля эксперты все-таки не видят.
В курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.
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Доллар вырос сразу на BYN 0,0203.
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