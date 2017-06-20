МИНСК, 21 июн — Sputnik. Международный пивоваренный концерн Heineken продал свой завод в Бобруйске, подтвердили Sputnik в ИЗАО "Пивоварни Хайнекен".

"Heineken принял решение о создании объединенного бизнеса с "Oasis Груп", в рамках которого последний будет осуществлять управление новым совместным бизнесом, а Heineken будет осуществлять маркетинговую поддержку, контроль качества за своим брендом", — рассказали собеседники.



© Sputnik / Сергей Пушкин. Пивная кружка Лаврова хранится у друзей в Минске

По словам специалистов, решение о продаже предприятия явилось результатом укрепления долгосрочной стратегии присутствия Heineken на рынках Восточной Европы.

"У Heineken есть очень хороший опыт взаимодействия с "Oasis Груп" уже на рынках Казахстана и Украины. Данный опыт успешного сотрудничества и привел к тому, что было принято решение о создании единого предприятия", — пояснили собеседники агентства.

Все бренды из портфеля Heineken в Беларуси останутся на белорусском рынке, заметили в ИЗАО "Пивоварни Хайнекен". То есть для потребителя не будет никаких изменений. Не планируется и сокращать штат специалистов.

"Наш партнер "Oasis Груп" настроен на то, чтобы все сотрудники, которые работали в Heineken в Беларуси, которые знают все процессы ведения данного бизнеса, остались. То есть и о сокращениях речи тоже не идет", — добавили собеседники агентства.

Концерн Heineken вышел на белорусский рынок в декабре 2007 года, купив в Бобруйске пивзавод "Сябар". Затем стал собственником "Речицапиво". Но в 2013 году сконцентрировал производство пива и кваса только в Бобруйске, а в Речице остались солодовня, склад и дистрибуционный центр.

Компания "Оазис" была основана в 2008 году международной группой предпринимателей. Она инвестирует и развивает компании в секторе "пиво и напитки". В Беларуси "Оазис Груп" принадлежит соковый завод "Старая крепость".