|
Доллар поднялся до максимального за три месяца уровня
21.06.2017 16:02 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 июн — Sputnik. Стоимость американского доллара в Беларуси поднялась до максимального с марта этого года значения, свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи в среду.
Нацбанк установил официальные курсы валют на 22 июня после торгов БВФБ:
Таким образом, на валютных торгах в среду доллар и евро прибавили каждый более двух копеек. Доллар вновь поднялся на максимальный с марта уровень. Вместе с тем, стоимость российского рубля опустилась сразу на 1,12%.
В среду растут курсы доллара и евро также в России: американская валюта впервые за некоторое время снова поднималась до уровня в 60RUB, однако позже несколько опустилась.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Курсы доллара и евро в среду, 21 июня, выросли каждый более чем на две копейки.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии