Доллар поднялся до максимального за три месяца уровня

МИНСК, 21 июн — Sputnik. Стоимость американского доллара в Беларуси поднялась до максимального с марта этого года значения, свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи в среду.

Нацбанк установил официальные курсы валют на 22 июня после торгов БВФБ:

Доллар — 1,9219;

Евро — 2,1203;

100 российских рублей — 3,2062.

Таким образом, на валютных торгах в среду доллар и евро прибавили каждый более двух копеек. Доллар вновь поднялся на максимальный с марта уровень. Вместе с тем, стоимость российского рубля опустилась сразу на 1,12%.

В среду растут курсы доллара и евро также в России: американская валюта впервые за некоторое время снова поднималась до уровня в 60RUB, однако позже несколько опустилась.