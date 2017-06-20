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Доллар поднялся до максимального за три месяца уровня

21.06.2017 16:02 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 июн — Sputnik. Стоимость американского доллара в Беларуси поднялась до максимального с марта этого года значения, свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи в среду.

Нацбанк установил официальные курсы валют на 22 июня после торгов БВФБ:

  • Доллар — 1,9219;
  • Евро — 2,1203;
  • 100 российских рублей — 3,2062.

Таким образом, на валютных торгах в среду доллар и евро прибавили каждый более двух копеек. Доллар вновь поднялся на максимальный с марта уровень. Вместе с тем, стоимость российского рубля опустилась сразу на 1,12%.

В среду растут курсы доллара и евро также в России: американская валюта впервые за некоторое время снова поднималась до уровня в 60RUB, однако позже несколько опустилась.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Курсы доллара и евро в среду, 21 июня, выросли каждый более чем на две копейки.

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