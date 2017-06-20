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Фабрика «Ивкон» обанкротилась
21.06.2017 16:31 — Новости Экономики | БДГ
Стало известно о банкротстве одной из крупнейших кондитерских фабрик Беларуси. Ивенецкий «Ивкон» могут признать неплатежеспособным.
Как сообщается на сайте Единого портала финансового рынка, в отношении СП «Ивкон» ОАО 12 июня этого года начато производства дела о признании фабрики банкротом.
«Заявление о своей экономической несостоятельности (банкротстве) подано СП «Ивкон» ОАО в суд 29 апреля 2017 года в связи с устойчивой неплатежеспособностью», -
На официальном сайте компании говорится о том, что 26 апреля было созвано внеочередное собрание акционеров. А уже через три дня в экономический суд Минской области было подано заявление о признании предприятия банкротом.
Согласно официальным цифрам, фабрика действительно имеет убытки, причем работает так уже несколько лет. Сокращается штат работников кондитерской фабрики.
Как пишет портал
Справка БДГ
ОАО «Ивкон» (Ивенецкая кондитерская фабрика) — белорусский производитель кондитерских изделий: карамели, помадных и молочных конфет, шоколадных конфет, суфле, глазированных вафель, восточных сладостей и сувенирной продукции. Производство расположено в поселке Ивенец. Компания входит в восьмерку кондитерских предприятий Беларуси, которая производит более 70 % кондитерских изделий в стране (входит в состав концерна «Белгоспищепром»).
Предприятием экспортировалось порядка 60% выпускаемой продукции. Основным рынком сбыта долгое время была РФ, продукция также поставлялась в Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан, а также в страны Балтии и Евросоюза.
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Стало известно о банкротстве одной из крупнейших кондитерских фабрик Беларуси. Ивенецкий «Ивкон» могут признать неплатежеспособным.
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