Фабрика «Ивкон» обанкротилась

Стало известно о банкротстве одной из крупнейших кондитерских фабрик Беларуси. Ивенецкий «Ивкон» могут признать неплатежеспособным.

Как сообщается на сайте Единого портала финансового рынка, в отношении СП «Ивкон» ОАО 12 июня этого года начато производства дела о признании фабрики банкротом.

«Заявление о своей экономической несостоятельности (банкротстве) подано СП «Ивкон» ОАО в суд 29 апреля 2017 года в связи с устойчивой неплатежеспособностью», - говорится в сообщении.

На официальном сайте компании говорится о том, что 26 апреля было созвано внеочередное собрание акционеров. А уже через три дня в экономический суд Минской области было подано заявление о признании предприятия банкротом.

Согласно официальным цифрам, фабрика действительно имеет убытки, причем работает так уже несколько лет. Сокращается штат работников кондитерской фабрики.

Как пишет портал tut.by , в середине 2000-х годов на «Ивконе» поменялись акционеры. Новые владельцы и приглашенные ими менеджеры попытались привлечь инвестора и его ресурсы под модернизацию. Но в 2008 году против конкретной структуры категорически выступил концерн «Белгоспищепром» («Ивкон» входит в состав концерна, несмотря на отсутствие в капитале государственной доли). Через год регулятор изменил мнение о привлечении инвестора, но акционерам и руководителям «Ивкона», как показывает возбуждение дела о банкротстве, не удалось выдержать усилившейся конкуренции.

Справка БДГ

ОАО «Ивкон» (Ивенецкая кондитерская фабрика) — белорусский производитель кондитерских изделий: карамели, помадных и молочных конфет, шоколадных конфет, суфле, глазированных вафель, восточных сладостей и сувенирной продукции. Производство расположено в поселке Ивенец. Компания входит в восьмерку кондитерских предприятий Беларуси, которая производит более 70 % кондитерских изделий в стране (входит в состав концерна «Белгоспищепром»).

Предприятием экспортировалось порядка 60% выпускаемой продукции. Основным рынком сбыта долгое время была РФ, продукция также поставлялась в Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан, а также в страны Балтии и Евросоюза.