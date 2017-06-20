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Штурм офиса "Весны" 25 марта милиция объяснила "большим количеством подозрительных граждан"

21.06.2017 18:30 — Новости Экономики | Tut.by  
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Милиция не нашла нарушений в действиях сотрудников ОМОНа, которые 25 марта штурмовали офис правозащитного центра «Весна». Напомним, тогда более полусотни наблюдателей были доставлены в РУВД по неизвестной причине, их продержали в управлении несколько часов.


Наблюдателей выпускают из Первомайского РУВД 25 марта 2017-го. Фото: facebook.com/kazliuk

Днем 25 марта двери офиса «Весны» взломали сотрудники ОМОН и в автобусах вывезли оттуда в Первомайское РУВД 57 человек. Среди задержанных были иностранцы — граждане Франции, Украины и России. Все они собирались вскоре работать наблюдателями на акции, приуроченной ко Дню Воли в центре Минска.

Три часа наблюдателей и правозащитников удерживали в помещении спортивного зала РУВД, снимали на видеокамеру, переписали паспортные данные. Всех отпустили без составления протокола и объяснения причин. Никто из наблюдателей на акцию не попал.

Позже правозащитники обратились за разъяснениями в прокуратуру Первомайского района. Однако письмо перенаправили в РУВД. Там провели проверку и не нашли нарушений в действиях милиционеров, сообщает «Весна».

В документах указано, что ОМОН выехал по адресу «Весны» после сообщения о «большом количестве подозрительных граждан».

«В указанной квартире сотрудниками милиции была обнаружена оппозиционная литература и другие документы, которые касаются действий оппозиционно настроенных граждан при проведении несанкционированных мероприятий», — указано в выводах проверки за подписью замначальника отдела охраны правопорядка и профилактики Первомайского РУВД Александра Скуратовича.

По документу, штурм начался в 14.00, а внутри квартиры находились 55 человек. Правозащитники отмечают, что все началось в 13.00, а задержали 57 граждан.

«Для разбирательства, выяснения личностей и проверки на причастность к планированию массовых беспорядков в городе Минске, граждане, находившиеся в квартире, были доставлены в Первомайский РУВД Минска», — объясняется в документе.

А после выяснения личностей и «проверочных мероприятий» всех отпустили.


Незадолго до штурма. Наблюдатели от Белорусского Хельсинкского комитета и правозащитного центра «Весна» на инструктаже перед акцией на День Воли 25 марта. Фото взято с сайта: spring96.org

Правозащитники центра «Весна» таким ответом недовольны.

«Конечно, меня не устраивает то, что грубые налет на офис, задержание и сорванное наблюдение обосновываются такими фразами, а также поверхностной проверкой в один рапорт, — заявила юрист «Весны» Наста Лойко. — При нормальной правовой процедуре я бы обратила на это внимание прокуратуры. Однако с учетом белорусских реалий считаю более важным обратиться в МВД и объяснить, что ограничения в правах должны быть более аргументированными, а также показать, чем отличаются правозащитники от представителей оппозиции и как проверяется причастность к «организации массовых беспорядков».

 
Теги: Минск
 
 
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Из офиса правозащитного центра "Весна" в тот день забрали 57 человек. Все они вскоре должны были работать наблюдателями на акции ко Дню Воли. По неизвестной причине...

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