|
Стороны конфликта на Донбассе договорились о "хлебном перемирии"
21.06.2017 19:43 — Новости Экономики | Tut.by
Стороны конфликта на Донбассе договорились об очередном перемирии и полном соблюдении режима прекращения огня, сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам прошедшего 21 июня в Минске очередного раунда переговоров трехсторонней контактной группы.
Так называемое «хлебное перемирие» должно будет действовать с 0 часов 24 июня по 31 августа. Предложение, отметил дипломат, было обнародовано членами подгруппы по безопасности.
«Участники обязались донести эту позицию до своего политического руководства», — сказал Сайдик.
«Это природа, натура. Как раз сейчас приближается время сбора урожая, и надо делать именно это», — заявил представитель ОБСЕ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Так называемое "хлебное перемирие" должно будет действовать с 0 часов 24 июня по 31 августа.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии