Стороны конфликта на Донбассе договорились об очередном перемирии и полном соблюдении режима прекращения огня, сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам прошедшего 21 июня в Минске очередного раунда переговоров трехсторонней контактной группы.



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Так называемое «хлебное перемирие» должно будет действовать с 0 часов 24 июня по 31 августа. Предложение, отметил дипломат, было обнародовано членами подгруппы по безопасности.

«Участники обязались донести эту позицию до своего политического руководства», — сказал Сайдик.

«Это природа, натура. Как раз сейчас приближается время сбора урожая, и надо делать именно это», — заявил представитель ОБСЕ.