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Лавров и Макей обсудили по телефону двусторонние отношения и задачи взаимодействия в ОБСЕ

21.06.2017 20:10 — Новости Экономики | Tut.by  
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Министры иностранных дел Беларуси и России Сергей Лавров и Владимир Макей 21 июня обсудили по телефону актуальные задачи взаимодействия в ОБСЕ. Пресс-служба российского ведомства сообщает, что разговор состоялся по инициативе белоурсской стороны.


Фото: mfa.gov.by

В российском МИДе сообщили, что стороны обсудили ряд вопросов двусторонних отношений и актуальные задачи взаимодействия в ОБСЕ, включая подготовку неформальной министерской встречи в австрийском Мауэрбахе, сессии Парламентской ассамблеи в Минске, а также ход конкурса на замещение руководящих постов в Организации.

 
Теги: Минск
 
 
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Пресс-служба российского ведомства сообщает, что разговор состоялся по инициативе белоурсской стороны.

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