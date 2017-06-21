Внешняя просроченная дебиторская задолженность предприятий и организаций Минской области с начала года возросла на 44% и составила более 97 млн рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции 21 июня прокурор Минской области Олег Лаврухин.

Он отметил, что в 2016 году при содействии органов прокуратуры области белорусским субъектам хозяйствования иностранными контрагентами возвращено почти 9 млн российских рублей, более 5,4 млн долларов, 1 тыс. 325 евро.

По информации прокуратуры области, наибольшие суммы просроченной внешней дебиторской задолженности у предприятий и организаций Дзержинского (7 039 тыс. рублей), Минского (57 793 тыс. рублей), Солигорского (5 119 тыс. рублей) районов и Жодино (15 757 тыс. рублей).

Наибольшие суммы просроченной внешней дебиторской задолженности имеют КУП «Миноблмясомолпром» — управляющая компания холдинга «Мясомолпром» (43 621 тыс. рублей), ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг» (15 444 тыс. рублей), филиал «ММК-Агро» ОАО «Минский мясокомбинат» (5 046 тыс. рублей).

По словам прокурора Минской области, образованию и росту просроченной дебиторской задолженности во многом способствуют такие негативные факторы, как отсутствие в организациях необходимой преддоговорной работы по изучению финансового состояния и платежеспособности контрагентов, например, многие контрагенты впоследствии признаются неплатежеспособными. Это также допускаемые нарушения в части исполнения хозяйственных договоров, касающихся условий оплаты, отпуск готовой продукции в нарушение условий договоров без получения документального подтверждения поступления предоплаты или реализации продукции на условиях отсрочки платежа при дальнейшем неисполнении контрагентами договорных обязательств.