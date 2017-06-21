ЛДП решила снять с политической повестки дня вопрос о бело-красно-белом флаге

Либерально-демократическая партия на данный момент «решила снять с политической повестки дня» вопрос о бело-красно-белом флаге, сообщил БелаПАН первый заместитель председателя ЛДП Олег Гайдукевич.



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14 июня высший совет и центральный комитет партии заявил , что пришло время придать бело-красно-белому флагу и гербу «Погоня» статус историко-культурных ценностей, а также разрешить их свободное использование на территории Беларуси.

«У нас идет масштабная подготовка к съезду и выборам в местные советы, в которых мы хотим принять самое активное участие и выигрывать на них. Поэтому нам хотелось бы обозначить позиции партии по вопросам, которые обсуждаются уже не первый год. У нас из года в год идут разговоры о символике. Считаю: чтобы белорусы чувствовали себя едиными, мы должны признать, что бело-красно-белый флаг имеет право на полноценное существование в нашей стране. Люди не должны опасаться выходить с ним куда-то на какие-то мероприятия. Мы должны понимать, что это наше общее историческое наследие», — прокомментировал тогда БелаПАН партийное заявление Гайдукевич.

Сейчас партия, по словам политика, решила снять вопрос «с повестки дня». «Мы выступали с точки зрения истории, что надо ее ценить, независимо от того, это БССР, Речь Посполитая, Великое княжество Литовское или еще что-то. Но наше заявление захотели политизировать определенные политические силы, тем самым внести в этот вопрос политику. Это крайне негативно для контекста вопросов, которые мы подняли. Поэтому мы считаем сегодня не актуальным поднимать в Беларуси вопросы символов, религии с политической точки зрения. Кроме раскола общества это ничего не несет. Этими вопросами должны заниматься больше историки, а не политики», — сказал Гайдукевич.

Он считает, что оппозиция, которая «выходит на митинги, не должна политизировать этот вопрос». «Поэтому мы приняли решение, что политики не должны заниматься этим вопросом. Людей сейчас больше занимают вопросы зарплаты и пенсий, у нас хватает вопросов по суверенитету и независимости. Сейчас нам не нужно, чтобы в стране остро поднимались вопросы языкового плана, вопросы символов. Но мы не отказываемся от своих слов», — заявил заместитель председателя ЛДП.

По словам Гайдукевича, вопрос символов сегодня не актуален «с точки зрения политической». «Однако мы как стояли на вопросах, что история Беларуси начиналась не с создания БССР, а надо помнить и ВКЛ, что это наша общая история, так и остаемся на них. Но снимаем этот вопрос из повестки дня из-за его политизированности. Спорить по ним должно гражданское общество. Белорусское общество ждет от политиков решения конкретных задач по повышению уровня жизни, укреплению суверенитета, чем я и намерен заниматься», — подчеркнул один из лидеров ЛДП.

Гайдукевич считает, что вопрос с символикой «вносит раскол в общество, а не мир». «Мы чувствуем настроение людей и понимаем это. Люди беспокоятся: а как же память о Великой Отечественной войне, как полицаи? Политически эти вопросы поднимать нельзя сегодня. Людей беспокоят насущные вопросы, ими надо и заниматься. Вопрос с символикой надо поднимать историкам, и только тогда, когда оппозиция перестанет этот вопрос политизировать», — отметил он.

«Бело-красно-белый флаг должен лежать когда-нибудь в музее, обязательно с фотографиями, в том числе и полицаев, которые действовали во время Великой Отечественной войны. Люди должны знать правду, как и о репрессиях 30-х годов прошлого века со стороны НКВД. Надо во всем рассказывать правду», — добавил Гайдукевич.