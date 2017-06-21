Лукашенко надеется на укрепление кадров в Белкоопсоюзе

МИНСК, 22 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Белорусского республиканского союза потребительских обществ со 100-летним юбилеем Белкоопсоюза, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.

Президент отметил, что на протяжении своей вековой истории Белкоопсоюз играет важную роль в социально-экономической жизни страны. Сегодня это многоотраслевая структура, включающая в себя огромное количество предприятий и организаций различных видов деятельности.

"Торговля и общественное питание, заготовка и производство продукции, разведение ценных пород пушных зверей и строительство зданий — вот далеко не полный перечень функций, выполняемых потребкооперацией. Особенно велик ее вклад в обслуживание сельского населения. Все это достигается добросовестным трудом десятков тысяч профессионалов, преданных своему делу", — говорится в поздравлении.

Крупнейший госритейлер

Лукашенко выразил уверенность, что Белкоопсоюз и впредь будет наращивать объемы своих товаров и услуг, находить новые рынки для их реализации внутри страны и за рубежом, внедрять передовые методы работы с населением, укреплять кадровый состав организации.

Белкоопсоюз — крупнейший государственный ритейлер, помимо магазинов розничной торговли он имеет сеть собственных кафе. Организации Белкоопсоюза также занимаются заготовкой и продажей сельхозпродукции, скупают у населения заготовленные ягоды, грибы, мед, растительное сырье и другие продукты. Компания имеет собственные транспортные и строительные подразделения, учебные заведения, штатная численность насчитывает более 86 тысяч человек.

В настоящее время пост председателя Белкоопсоюза занимает Валерий Иванов. До этого он работал замглавы Администрации президента, а еще ранее — до "калийного скандала" 2012 года — возглавлял Белорусскую калийную компанию. После того, как произошел развал калийного картеля с "Уралкалием", Иванов оставил пост главы БКК и занялся делами Белкоопсоюза.

Коррупция в Белкоопсоюзе

Стоит также вспомнить, что апрельский коррупционный скандал — далеко не первый в этой организации. Речь идет о серии громких уголовных дел , возбужденных летом 2013 года КГБ. Тогда под следствие попал и предшественник Иванова — Сергей Сидько. В 2015 году Верховный суд приговорил Сидько к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества, оштрафовал его на 500 базовых величин и лишил права занимать руководящие должности на срок в пять лет.

После начала расследования уголовного дела в отношении топ-менеджеров Белкоопсоюза в потребительском обществе начались массовые проверки. Их проводили как структуры КГБ, так и МВД, Департамент финансовых расследований Госконтроля и прокуратура. Под проверки подпала не только головная структура организации, но и вся коммерческая сеть общества — а это более 10 тысяч магазинов, которые расположены в основном в малых городах и на селе. Было выявлено множество фактов преступной и коррупционной деятельности, но многие из них так и не были обнародованы.

Проблемы Белкоопсоюза — постоянная головная боль белорусских чиновников самого разного уровня. Ведь помимо того, что компания — самый крупный государственный ритейлер, это еще и один из крупнейших проблемных активов. В 2016 году, во время кризиса неплатежей в торговле, отмечалось, что на долю организаций Белкоопсоюза приходится примерно треть всей дебиторской задолженности производителям. Кроме того, МАРТ периодически констатирует, что организация, имеющая самую разветвленную сеть магазинов и в отдельных регионах держащая более 20% товарооборота, всячески препятствует приходу в свой "ареал обитания" других торговых сетей. В данной связи недавно глава МАРТ Владимир Колтович заметил, что государство должно хорошо подумать: заниматься развитием (а по сути, господдержкой) Белкоопсоюза или предлагать рыночные условия и способствовать развитию конкуренции.