Глава МИД Венгрии заявил, что гордится ролью своей страны в отмене санкций против Беларуси

Венгрия рада, что Евросоюз в прошлом году отменил большинство санкций в отношении Беларуси, и гордится своей ролью в этом процессе. Об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с Владимиром Макеем. Глава венгерского МИД приехал в Минск на заседание министров иностранных дел стран Центрально-Европейской инициативы, в которой в этом году председательствует Беларусь.



Фото пресс-службы МИД Беларуси

— Я хотел бы поздравить Беларусь по двум поводам: вы прекрасно справляетесь со своими обязанностями председателя ЦЕИ и, во-вторых, из-за весьма значительных достижений вашей страны, — заявил Сийярто, не уточнив, какие достижения он имеет в виду.

Глава венгерской дипломатии заявил, что Венгрия «подталкивала» Евросоюз к тому, чтобы ценить эти достижения.

— Мы рады, что Евросоюз отменил бОльшую часть санкций в прошлом году, и мы гордимся нашей ролью в этом решении.

Будапешт поддерживает упрощение визового режима между Беларусью и ЕС, а также вступление Беларуси в ВТО.

— Мы считаем, что лучший способ вернуть утерянную Евросоюзом конкурентоспособность — это строить эффективное взаимодействие между ЕС и Евразийским экономическим союзом. У Восточной Европы есть природные ресурсы, у Западной — технологии, если мы сможем это объединить, мы будем успешны.

Глава МИД Беларуси Владимир Макей в свою очередь поблагодарил «своего друга», венгерского коллегу, за искренний разговор и дважды повторил, что у Будапешта и Минска нет разногласий.

— Мы договорились в ближайшее время сконцентрировать внимание на двух-трех конкретных направлениях сотрудничества, которые принесут большую отдачу и станут своеобразными историями успеха.

Центрально-Европейская Инициатива (ЦЕИ) — региональное объединение, созданное в 1989 году Италией, Австрией, Венгрией и Югославией. В настоящее время в состав ЦЕИ входят 18 государств (Албания, Австрия, Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Венгрия, Италия, Македония, Молдова, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия, Черногория и Украина). Беларусь является участницей ЦЕИ с 1996 года.